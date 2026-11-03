Disney po përgatitet për një raund të ardhshem të madh pushimesh nga puna, me diaa menaxherë që u është thënë të ulin shpenzimet me 20%, sipas Bloomberg News.
Ky do të ishte raundi i katërt i shkurtimeve të vendeve të punës për vitin 2026, nën drejtimin e Josh D’Amaro, CEO i Disney, duke prekur kështu dhe numrin më të madh të stafit.
Raporti i Bloomberg, i cili citoi burime anonime, tha se disa operacione të Disney “do të preken në mënyrë disproporcionale”, por nuk dha detaje se cilat zona do të pësonin më shumë nga shkurtimet. D’Amaro “synon të riinvestojë një pjesë të kursimeve në programe filmike dhe televizive, teknologji dhe parqe tematike dhe biznese anijesh turistike”, sipas raportit.
Disney, sakaq, nuk pranoi të komentojë për Variety.
Në fund të shtatorit, Disney pushoi nga puna disa qindra punonjës, kryesisht në departamentet e burimeve njerëzore dhe të IT-së në të gjithë korporatën dhe brenda divizioneve të ndryshme. Në korrik, Disney bëri shkurtime vendesh pune duke eliminuar disa qindra vende pune në funksione të caktuara të korporatës, duke përfshirë Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television dhe studiot e Disney. Dhe në prill, Mouse House eliminoi rreth 1 mijë pozicione pune, kryesisht si rezultat i formimit të një divizioni të konsoliduar të marketingut të ndërmarrjeve nga D’Amaro nën udhëheqjen e Asad Ayaz, drejtor i marketingut dhe drejtorit të markës.
Dana Walden, presidente dhe drejtoreshë krijuese e Disney, foli për shkurtimet më të fundit të punonjësve të Disney në eventin Bloomberg Screentime muajin e kaluar.
“Mendoj se, si të gjithë konkurrentët tanë në situata të ngjashme, dhe sigurisht të gjithë konkurrentët tanë në industrinë e teknologjisë, ekziston nevoja për të vlerësuar vazhdimisht se si jeni të strukturuar”, tha Walden.
Në gusht, Disney ofroi paketa për dalje të parakohshme në pension për drejtuesit me përvojë të gjatë, si pjesë e përpjekjeve të saj të vazhdueshme për uljen e kostove. Kjo ofertë ishte në dispozicion për punonjësit me bazë në SHBA-të, në drejtori përmes niveleve EVP brenda Disney Entertainment, ESPN dhe divizioneve të korporatave, me një moshë minimale prej 50 vjeç dhe të paktën 10 vjet shërbim.
Lidhur me ofertat vullnetare të blerjes, Walden tha në konferencën e Bloomberg se programi “ishte jashtëzakonisht bujar dhe u dha një numri drejtuesish tanë me përvojë të gjatë në agjenci mundësinë për të marrë vendimet e tyre nëse koha ishte e duhur për t’u larguar apo për të qëndruar, duke e ditur se ky evolucion nuk do të ndalet kurrë, teknologjia i ka vënë syrin biznesit tonë dhe ne duhet të mbijetojmë, të lulëzojmë dhe të rritemi, dhe kjo është ajo që do të bëjmë.”
Në njoftimin e rezultateve për tremujorin e qershorit 2026, D’Amaro dhe drejtori financiar Hugh Johnston paralajmëruan se do të vinin shkurtime të mëtejshme të vendeve të punës.
“Ne mbetemi shumë të përqendruar në uljen e kostove në të gjithë ndërmarrjen për të krijuar kapacitet shtesë për të investuar për rritje dhe po vlerësojmë një sërë mekanizmash, duke përfshirë uljen e punës dhe shpenzimeve të shitjes, të përgjithshme dhe administrative”, shkruan drejtuesit në letrën e 5 gushtit drejtuar aksionarëve të Disney.
Kujtojmë se edhe kompani të tjera mediatike po shkurtojnë vendet e punës. Netflix muajin e kaluar pushoi nga puna rreth 1 mijë punonjës, dhe Skydance, kompania e formuar nëpërmjet bashkimit të Paramount dhe Warner Bros. Discovery, pritet të bëjë shkurtime të konsiderueshme vendesh pune deri në fund të vitit.
/tvklan.al