Një ngjarje e rëndë është shënuar në Bulqizë, ku një 53-vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se është sulmuar nga një ari.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:10 të ditës së sotme, 3 nëntor, kur Spitali i Bulqizës ka njoftuar Policinë se familjarët e 53-vjeçarit, me inicialet U. F., kishin kërkuar ndihmë mjekësore, pasi ai ishte sulmuar dhe kafshuar nga një kafshë e egër, dyshohet ari.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë konstatuar se 53-vjeçari kishte ndërruar jetë.
Trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejshme.
/tvklan.al