Një tjetër fëmijë i Angelina Jolie dhe Brad Pitt ka vendosur të heqë zyrtarisht mbiemrin e aktorit. Bëhet fjalë për Vivienne, e cila tashmë do të mbajë ligjërisht emrin Vivienne Marcheline Jolie, pa mbiemrin “Pitt”.
Sipas raportimit ekskluziv të Page Six, një gjykatëse në Los Angeles ka miratuar të hënën, më 2 nëntor, kërkesën e 18-vjeçares për ndryshimin ligjor të emrit. Avokati i saj, Peter Kenneth Levine, mori pjesë në seancën gjyqësore përmes lidhjes në distancë, në Gjykatën e Lartë të Los Angeles-it.
Vivienne e kishte paraqitur kërkesën më 20 korrik, vetëm tetë ditë pasi kishte festuar 18-vjetorin e lindjes së bashku me vëllain e saj binjak, Knox. Në dokumentet gjyqësore, ajo kishte përmendur arsye personale për vendimin e saj për të hequr mbiemrin e të atit.
Megjithatë, ky ndryshim nuk është krejtësisht i papritur. Prej më shumë se dy vitesh, Vivienne përdorte publikisht mbiemrin e nënës së saj. Në maj të vitit 2024, emri i saj u shfaq si “Vivienne Jolie” në programin e shfaqjes muzikore “The Outsiders” në Broadway, ku ajo kishte bashkëpunuar me Angelina Jolie në produksion.
Vivienne nuk është e vetmja që ka marrë këtë vendim
Ajo i bashkohet tashmë vëllezërve dhe motrave të saj që kanë vendosur të mos mbajnë më mbiemrin e aktorit.
Në shtator, edhe motra e saj 21-vjeçare, Zahara, ndryshoi zyrtarisht emrin nga Zahara Marley Jolie-Pitt në Zahara Marley Jolie, pasi kërkesa e saj u miratua nga gjykata.
Po në të njëjtin muaj, edhe vëllai i madh, 25-vjeçari Maddox, hoqi ligjërisht mbiemrin Pitt dhe tashmë mban emrin Maddox Chivan Jolie.
Ndërkohë, Shiloh ishte e para nga gjashtë fëmijët e ish-çiftit që ndërmori këtë hap. Ajo paraqiti kërkesën për ndryshimin e emrit në maj të vitit 2024, pikërisht në ditën kur mbushi 18 vjeç. Kërkesa e saj u miratua në gusht të po atij viti.
Edhe Knox, vëllai binjak i Vivienne, ka lënë jashtë mbiemrin “Pitt” në diplomën e shkollës së mesme në fillim të këtij viti, megjithëse deri më tani nuk është konfirmuar nëse ka kryer një ndryshim ligjor të emrit.
Nga ana tjetër, Pax, djali i adoptuar i ish-çiftit, vazhdon të mbajë mbiemrin e aktorit.
/tvklan.al