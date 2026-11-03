Europa ka ngritur nivelin e vigjilencës pas një vale sulmesh kibernetike që goditën supermarketet në disa vende të kontinentit, duke shkaktuar probleme në sistemet e frigoriferëve dhe humbje të mëdha ushqimore. Autoritetet europiane paralajmërojnë se rreziku mund të jetë më i madh dhe se objektiv i sulmeve të ardhshme mund të bëhet i gjithë zinxhiri i furnizimit me ushqime.
Shqetësimi kryesor lidhet me mundësinë që sulmet të mos jenë incidente të izoluara, por pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të goditur shërbimet jetike dhe infrastrukturën që garanton furnizimin e qytetarëve me produkte ushqimore.
Komisioni Europian ka bërë të ditur se po i ndjek me shumë seriozitet këto zhvillime, ndërsa zyrtarët kanë kërkuar që vendet europiane të jenë më të përgatitura për përballimin e sulmeve të tilla.
Edhe Britania e Madhe ka ngritur alarmin. Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike u ka kërkuar kompanive të shitjes me pakicë të përditësojnë sistemet kompjuterike që kontrollojnë temperaturat e frigoriferëve, për të shmangur ndërhyrjet nga distanca.
Drejtuesi i kësaj agjencie, Richard Horne, paralajmëroi se rreziku nuk prek vetëm supermarketet, por të gjithë zinxhirin ushqimor, duke përfshirë edhe kompanitë që merren me ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve.
Ai bëri të ditur se autoritetet britanike kanë identifikuar raste ku sisteme të pambrojtura teknologjike janë shfrytëzuar nga sulmuesit dhe se po njoftojnë bizneset që mund të jenë të ekspozuara ndaj këtij rreziku.
Shqetësimet janë shtuar edhe për shkak të mundësisë që sulme të tilla të përdoren si pjesë e operacioneve hibride të mbështetura nga shtete, megjithëse deri tani nuk ka prova që të përcaktojnë autorët e incidenteve të fundit.
Ndërkohë, autoritetet europiane po përpiqen të forcojnë mbrojtjen e sistemeve teknologjike që përdoren në sektorin ushqimor, pasi një ndërhyrje në pajisje që kontrollojnë frigoriferët mund të shkaktojë jo vetëm humbje ekonomike, por edhe probleme në furnizimin e popullsisë.
Paralajmërimi i autoriteteve është i qartë: siguria e zinxhirit ushqimor nuk varet më vetëm nga transporti dhe magazinimi, por edhe nga mbrojtja e sistemeve dixhitale që kontrollojnë funksionimin e tij.
/tvklan.al