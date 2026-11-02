02 nëntor 2026- Finlanda po përgatit një masë kombëtare për të ndaluar hyrjen e sportistëve rusë në territorin e saj, pa pritur vendimmarrjen e Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Lajmi është bërë i ditur nga ministrja e Jashtme finlandeze, Elina Valtonen, e cila ka konfirmuar se qeveria synon të ndërmarrë hapa konkretë gjatë kësaj jave.
Në një prononcim për gazetën finlandeze “Helsingin Sanomat”, Valtonen deklaroi se vendi do të veprojë në mënyrë të pavarur për zbatimin e kufizimeve.
Më herët, përmes një postimi në platformën X, ajo paralajmëroi se sportistët rusë nuk do të jenë të mirëpritur në Finlandë vitin e ardhshëm nëse Moska vijon agresionin ushtarak ndaj Ukrainës.
Ministrja bëri të ditur gjithashtu se në mbledhjen e tetorit të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së u kishte kërkuar homologëve evropianë të shqyrtonin kufizimin e hyrjes së sportistëve rusë në të gjithë zonën Shengen. Sipas saj, Komisioni Evropian po punon aktualisht për këtë çështje.
Valtonen sqaroi se për zbatimin e masave nuk do të jetë e nevojshme të ndryshohet legjislacioni finlandez, pasi mekanizmat ekzistues mundësojnë vendosjen e kufizimeve.
Ato pritet të përfshijnë jo vetëm sportistët që përfaqësojnë zyrtarisht Rusinë, por edhe ata që garojnë pa simbole kombëtare.
Sipas ministres, rregullat për vizat lidhen me shtetësinë e personit dhe jo me simbolet apo flamurin nën të cilin ai merr pjesë në gara.
Aktualisht, rregullat finlandeze u lejojnë sportistëve rusë të hyjnë në vend në rrethana të caktuara, përfshirë rastet kur udhëtojnë për arsye profesionale dhe plotësojnë kushtet përkatëse.
Çështja merr rëndësi të veçantë për shkak të aktiviteteve sportive ndërkombëtare që pritet të zhvillohen në Finlandë. Në fund të nëntorit, skiatorët rusë të skive në distancë pritet të marrin pjesë në garën e Kupës së Botës në Ruka.
Ndërkohë, lojtarët rusë të hokejit në akull pritet të udhëtojnë drejt Finlandës javën e ardhshme për ndeshjet e NHL-së.
Nisma e Helsinkit vjen në kuadër të përpjekjeve për të shtuar kufizimet ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, ndërsa diskutimet për një qëndrim të përbashkët evropian ndaj pjesëmarrjes së sportistëve rusë vijojnë në nivel të BE-së.
/tvklan.al