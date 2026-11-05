Partia Demokratike kërkon që kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, të japë shpjegime përpara Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Medias për kriteret mbi të cilat është bazuar institucioni në vendosjen e masave administrative ndaj disa televizioneve.
Kryetarja e këtij komisioni, Jorida Tabaku, e ka cilësuar këtë sjellje të AMA-s në kundërshtim me Kushtetutën.
“Me kanë kontaktuar të paktën 8 televizione, në cilësinë e kryetares, sa i përket disa gjobave që AMA ka vendosur për 8 televizione, disa prej tyre kombëtare dhe jo kombëtare. Gjobat janë vendosur me justifikimin e nxitjes së dhunës”, tha Tabaku.
Sipas Tabakut, gjobat ndaj medias po përdoren për t’i mbyllur hapësirën zërit opozitar.
“Kjo është përpjekje e qeverisë për të intimiduar çdo zë kritik, është përpjekje e qeverisë për të mbyllur çdo zë kritik. Ashtu siç po vendos gjoba për qytetarët që protestojnë në rrugë, po vendos gjoba edhe për TV. Është bërë AMA polici mendimi”, u shpreh deputetja e PD-së.
Kjo kërkesë është nënshkruar nga 5 deputetë demokratë.
Klan News
/tvklan.al