Një gjykatë egjiptiane ka urdhëruar përfshirjen e 35 organizatave dhe 36 individëve në listat e subjekteve dhe personave të dyshuar për terrorizëm, në një vendim sanksionimi për pesë vjet, që përfshin shoqata, institucione dhe këshilla islamike që veprojnë në të gjithë Evropën.
Shoqata Kulturore Al-Mustaqbal në Shqipëri dhe Forumi Rinor Islam në Maqedoninë e Veriut, janë përfshirë në listë. Vendimi u dha nga Qarku i Dytë Penal i Gjykatës Penale të Kajros, me seli në Badr. Midis organizatave të listuara janë Këshilli i Myslimanëve Evropianë dhe degët e tij, Myslimanët e Francës, Shoqata Myslimane e Britanisë, Lidhja Myslimane Zvicerane dhe disa shoqata islamike në Gjermani, Itali, Suedi dhe vende të tjera evropiane.
Vendimi përfshin gjithashtu institucionet fetare, arsimore dhe kërkimore që veprojnë përtej kufijve kombëtarë, duke përfshirë Këshillin Evropian për Fetva dhe Kërkime, Këshillin Evropian të Imamëve dhe Institutin Evropian të Shkencave Humane. Në qendër të listës është Këshilli i Myslimanëve Evropianë, i njohur më parë si Federata e Organizatave Islamike në Evropë.
E themeluar në vitin 1989, organizata vepron si një organ ombrellë evropian që bashkon shoqatat myslimane nga disa vende. Këshilli ka hedhur poshtë karakterizimet e aktiviteteve të tij si pjesë e një projekti politik ekstremist, duke përfshirë kritikat e përfshira në një raport të qeverisë franceze të vitit 2025.
Sipas ligjeve egjiptiane, publikimi i një vendimi për përfshirje në listë shkakton një sërë masash ligjore gjatë gjithë periudhës së përcaktimit, si ndalimin e subjektit dhe pezullimin e aktiviteteve të tij. Ligji gjithashtu parashikon mbylljen e ambienteve të caktuara për organizatën dhe ndalon mbledhjet e saj. Financimi i subjektit të listuar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, është i ndaluar, si dhe mbledhja e fondeve ose burimeve të tjera në emër të tij.
Korniza ligjore gjithashtu parashikon ngrirjen e fondeve të mbuluara, pronës dhe aseteve të tjera në pronësi ose të kontrolluara nga organizata e përcaktuar, duke përfshirë asetet dhe të ardhurat e lidhura me subjektet që veprojnë përmes saj.
/tvklan.al