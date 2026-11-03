Një rrjet ndërkombëtar i mashtrimit përmes Call Center, që dyshohet se ka shkaktuar dëme mbi 4 milionë euro, është goditur gjatë një operacioni të zhvilluar në disa shtete, me mbështetjen e Eurojust dhe Europol.
Hetimet e zhvilluar përfshinë edhe Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ku dyshohet se janë operuar qendra telefonike, të njohura si Call Center, përmes të cilave realizoheshin mashtrimet me investime.
Sipas Eurojust, në fazën e fundit të operacionit janë kontrolluar 17 lokacione, janë sekuestruar më shumë se 100 serverë dhe janë arrestuar shtatë persona, për të cilët është kërkuar dorëzimi ose ekstradimi drejt Gjermanisë.
Hetuesit kanë zbuluar gjithashtu një kompani me bazë në Qipro dhe Izrael, e cila dyshohet se u siguronte grupeve kriminale platforma dhe faqe interneti mashtruese, në këmbim të pagesave.
Në Kosovë, policia zhvilloi kontrolle në 5 ambiente teksa u arrestuan 3 persona.
Ndërsa në Shqipëri, ku pati angazhim dhe nga SPAK e Policia e Shtetit, Eurojust thotë se ka pasur dyshime se kanë vepruar përmes qendrave të thirrjeve klientë të kompanisë me bazë në Qipro e Izrael.
Tv Klan
/tvklan.al