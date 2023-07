Ish-anëtari i UKÇ Dritan Goxhaj do të ekstradohet në Kosovë

19:31 31/07/2023

I arrestuari akuzohet se ka kërcënuar dëshmitarët e luftës në Kosovë

Gjykata e Hagës kërkon ekstradimin e ish-anëtari të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dritan Goxhajt. Letërporosia nga Kosova është ekzekutuar nga institucionet e drejtësisë tonë. Në njoftimin zyrtar të Prokurorisë së Tiranës thuhet se Goxhaj akuzohet për “Frikësimi gjatë procedurës penale” dhe “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”, parashikuar nga legjislacioni penal i Republikës së Kosovës. Gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg dhe po ashtu ka firmosur edhe lejen për kontroll të banesës së tij.

Burime për Klan News bëjnë me dije se 45-vjeçari, banues në Tiranë, ka kërcënuar dëshmitarët e luftës së Kosovës që të mos flasin për gjyqin që po bëhet në Hagë. Ish-anëtari i UÇK-së në ditët në vijim do të përballet më Gjykatën e Tiranës për vlerësim të masës së sigurimit me qëllim ekstradimin.

Dritan Goxhaj është djali i ish-zv/shefit të Shtabit të UÇK dhe kolonelit të njohur nga Shqipëria, Dilaver Goxhaj. Kolonel Goxhaj iu bashkua vullnetarisht luftës në Kosovë. Më pas edhe djali i tij iu bashkua UÇK-së si oficer i Ushtrisë Shqiptare. Ai ka pasur autorizimin e Shtabit të Përgjithshëm që të mbante kontakte me Komandën e Forcave Amerikane në Shqipëri.

