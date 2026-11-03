03 nëntor 2026- Autoritetet izraelite kanë urdhëruar sekuestrimin e më shumë se 26 dynymëve tokë palestineze në veriperëndim të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Lajmi u bë i ditur nga Komisioni Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit, i cili paralajmëron se masa mund të kufizojë më tej aksesin e palestinezëve në pronat e tyre.
Sipas deklaratës së komisionit, urdhri ushtarak është nxjerrë më 28 tetor dhe përfshin një sipërfaqe prej 26.473 dynymësh në zonat Deir Nizam, Umm Safa dhe Atara. Autoritetet izraelite e kanë justifikuar sekuestrimin me nevojën për qëllime ushtarake.
Toka do të përdoret për ndërtimin e një rruge të njohur si aksi emergjent Ateret–Neve Tzuf, e cila synon të lidhë vendbanimet izraelite në këtë zonë.
Urdhri parashikon që masa të jetë në fuqi deri në fund të vitit 2028, duke i dhënë ushtrisë izraelite kontrollin ekskluziv mbi itinerarin e përcaktuar në hartat shoqëruese.
Komisioni palestinez bëri të ditur se 5.891 dynymë të sipërfaqes së sekuestruar, ose rreth 22.3 për qind e totalit, klasifikohen nga autoritetet izraelite si “tokë shtetërore”. Pjesa tjetër, prej 20.582 dynymësh, nuk përfshihet në këtë kategori.
Sipas komisionit, rruga e planifikuar mund të përforcojë lidhjet mes vendbanimeve izraelite dhe postblloqeve përreth Ateretit dhe Halamishit, i njohur gjithashtu si Neve Tzuf.
Në të njëjtën kohë, projekti mund të sjellë kufizime të reja për pronarët palestinezë, duke vështirësuar aksesin e tyre në tokat përreth.
Autoritetet palestineze theksojnë se urdhri parashikon marrjen e përkohshme të posedimit të tokës dhe jo transferimin zyrtar të pronësisë.
Megjithatë, përdorimi i saj për infrastrukturë që lidhet me vendbanimet izraelite ngre shqetësime për zgjerimin e kontrollit të Izraelit në këtë pjesë të Bregut Perëndimor.
Sekuestrimi i tokave palestineze përmes urdhrave ushtarakë është bërë gjithnjë e më i shpeshtë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Organizata e Kombeve të Bashkuara i konsideron vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare.
Rezoluta 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së përcakton se këto vendbanime “nuk kanë vlefshmëri ligjore”.
Gjithashtu, në një opinion këshillimor të korrikut 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e cilësoi të paligjshëm pushtimin izraelit të territorit palestinez dhe kërkoi evakuimin e vendbanimeve nga Bregu Perëndimor dhe Kudsi Lindor.
/tvklan.al