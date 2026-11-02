Sipërmarrësja dhe ikona amerikane e stilit të jetesës, Martha Stewart, është përballur me kritika të shumta në rrjetet sociale pas zgjedhjes së saj për Halloween-in.
Ajo vendosi të shfaqej e maskuar si një person i pastrehë, një zgjedhje që shkaktoi reagime të forta dhe u konsiderua fyese nga shumë ndjekës. Përballë kritikave, Stewart kërkoi publikisht falje, duke pranuar se kostumi i saj ishte i pandjeshëm dhe aspak për të qeshur.
Stewart publikoi në llogarinë e saj në Instagram një fotografi ku shfaqej me rroba të grisura, fytyrë të ndotur dhe një tabelë në duar, ku shkruhej: “Jam e uritur. Më ndihmoni”.
Fotografia ishte pjesë e një albumi me imazhe të publikuara për promovimin e qirinjve të saj, por shumë shpejt shkaktoi reagime negative. Përdorues të shumtë e akuzuan sipërmarrësen multimilionere se kishte përdorur një problem të rëndë social si një mundësi për argëtim.
“Pse mendon se njerëzit e varfër, që vdesin në anë të rrugës, janë një ide për kostum Halloween-i?”, shkroi një prej ndjekësve.
Një tjetër komentoi: “Shiko çfarë po ndodh rreth teje, Martha. Njerëzit po përpiqen të përballojnë vështirësitë e jetës”.
Kritikat u përqendruan kryesisht te fakti se një prej personaliteteve më të suksesshme dhe më të pasura të televizionit amerikan kishte zgjedhur të maskohej si një person që përballet me varfëri ekstreme dhe mungesë strehimi.
Përballë reagimeve, Stewart e fshiu fotografinë dhe publikoi një deklaratë për mediat, ku u përpoq të shpjegonte zgjedhjen e saj.
Ajo pretendoi se qëllimi nuk kishte qenë të tallej me njerëzit e pastrehë, por të ndërgjegjësonte publikun për një prej problemeve më serioze sociale në Shtetet e Bashkuara.
“Më vjen keq që kostumi im i djeshëm për Halloween-in, i cili kishte për qëllim të rriste ndërgjegjësimin për çështjen shumë serioze të të pastrehëve, ofendoi njerëzit. Ky nuk ishte kurrë qëllimi im”, u shpreh ajo.
Më tej, Stewart theksoi se prej vitesh është angazhuar në mbështetjen e organizatave bamirëse që punojnë për të ndihmuar personat në nevojë.
“Mungesa e strehimit vazhdon të jetë një nga sfidat dhe krizat më të mëdha e më të vazhdueshme në Amerikë. Është një çështje që më shqetëson thellësisht dhe së cilës i kam kushtuar kohë dhe përpjekje të konsiderueshme, duke mbështetur organizata bamirëse që luftojnë për të përballuar këtë problem social. Jam e vendosur të vazhdoj të kontribuoj për të sjellë ndryshim”, shtoi ajo.
Sipërmarrësja foli gjithashtu për dashurinë e saj të veçantë për Halloween-in, një festë me të cilën ka lidhur një pjesë të madhe të aktivitetit të saj televiziv dhe profesional.
“Kam kaluar dekada duke u mësuar të tjerëve se si të festojnë Halloween-in, duke ndarë receta argëtuese dhe festive, duke sugjeruar punime artizanale origjinale dhe duke dhënë këshilla për argëtimin dhe mikpritjen, në mënyrë që të shfrytëzojnë sa më mirë një nga festat e mia të preferuara të vitit”, deklaroi ajo.
Megjithatë, deklarata e saj e parë nuk përmbante një kërkim të drejtpërdrejtë faljeje. Disa orë më vonë, Stewart iu rikthye çështjes me një tjetër postim në Instagram, këtë herë duke pranuar hapur se kishte gabuar.
“Është e vështirë të pranosh se ke bërë vërtet një gabim të madh. Deklarata ime e mëparshme nuk ishte e mjaftueshme”, shkroi ajo.
“E di që shumë njerëz po përballen me vështirësi financiare. Të vishja një kostum të tillë ishte një veprim i pandjeshëm dhe aspak për të qeshur. Më vjen shumë keq”, përfundoi Stewart, duke kërkuar kështu falje publike.
Pavarësisht reagimit të saj të dytë, komentet kritike në rrjetet sociale vijuan. Disa ndjekës shprehën zhgënjimin jo vetëm për zgjedhjen e kostumit, por edhe për faktin se askush nga ekipi i saj nuk e kishte paralajmëruar për reagimin që mund të shkaktonte.
“E dua Martha-n, por si ka mundësi që askush nga ekipi i saj i marrëdhënieve me publikun nuk i tha se kjo nuk ishte një ide e mirë?”, shkroi një tjetër përdorues.