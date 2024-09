Deklarata e kryeministrit Rama për krijimin e një shteti bektashi ka ngjallur interes edhe në mediat e huaja. Në artikujt theksohet se nëse gjithçka shkon sipas planit, shteti bektashian i ngjashëm me Vatikanin do të jetë shteti më i vogël në botë.

Fillimisht lajmi për krijimin e këtij shteti është publikuar nga prestigjozja ‘The New York Times’, e më pas vetë Rama e konfirmoi zyrtarisht nga foltorja e OKB-së.

Sipas mediave botërore e në veçanti atyre turke ky shtet do të jetë për të promovuar një version tolerant të Islamit dhe traditën shqiptare të bashkëjetesës fetare. Po ashtu në gazetën e mirënjohur “Hyrjet” bëhet me dije se ky shtet nuk do të ketë tiparet sovrane të tij që janë ushtria, rojet kufitare ose gjykatat.

Shteti i ri thekson media turke, planifikohet të krijohet në një tokë 109 hektarë në Tiranë dhe do të ketë administratën e pasaportën e tij, ashtu si Vatikani.

Klan News