Këshilli i Lartë Gjyqësor është i pakënaqur me projektbuxhetin e vitit 2027.
Pakënaqësitë i shprehu vetë kryetari i KLGJ Ilir Rusi në komisionin për Çështjet Ligjore sipas të cilit nga 10 miliardë lekë që janë kërkuar, është miratuar 37% më pak.
Një tjetër shqetësim që ngriti krytari i KLGJ është dhe siguria në gjykata.
Edhe Ministri i Drejtësisë Toni Gogu bëri pasyqrimin e projektbuxhetit, ku tha se 70% e fondeve shkojnë për pagat dhe sigurimet në sistemin e drejtësisë.
Gjykata Kushtetuese pritet të shqyrtojë kërkesën e gjyqtarëve dhe prokurorëve për pagat më 2 Dhjetor.
/tvklan.al