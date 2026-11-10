Komisonerja për zgjerimin Marta Kos thotë se Brukseli po e ndjek me vëmendje atë që ndodh në Shqipëri, pasi gjithçka është pjesë e procesit të anëtarësimit në BE, ku është futur vendi.
Lidhur me protestat, Kos kërkon shmangien e dhunës dhe uljen në dialog.
Sipas komisioneres për Zgjerimin, tashmë jemi në fazën ku Komisioni Evropian po kërkon nga qeveria shqiptare të harmonizojë legjislacionin e saj në fushën e mjedisit.
Kos shton se BE-ja është garantuesi, që Shqipëria të arrijë standardet evropiane.
/tvklan.al