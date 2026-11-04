Kampionati “Abissnet Superiore” ka mbyllur 10 javët e para të sezonit, me Egnatian që kryeson e vetme renditjen me 24 pikë, e ndjekur nga Teuta me 20 pikë dhe Dinamo City me 17 pikë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, dy skuadrat e para kanë bërë një nisje më të mirë, duke konfirmuar ambiciet e tyre në këtë edicion të kampionatit.
Egnatia është një nga skuadrat që ka regjistruar përmirësimin më të dukshëm. Kampionët në fuqi të kampionatit kanë grumbulluar 24 pikë pas 10 javësh, pesë më shumë se në sezonin 2025–2026, kur numëronin 19 pikë në të njëjtën fazë. Një ecuri pozitive ka edhe Teuta, që ka kaluar nga 15 pikë sezonin e kaluar në 20 pikë në këtë edicion, duke u renditur në vendin e dytë.
Në krahasim me sezonin e kaluar, Dinamo City ruan një ecuri të qëndrueshme, me 17 pikë kundrejt 18 pikëve që kishte pas 10 javësh në edicionin 2025–2026. Ndërkohë, Elbasani numëron 14 pikë, gjashtë më pak se në të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, kur ishte një nga skuadrat kryesuese me 20 pikë.
Një tjetër skuadër që ka përmirësuar ndjeshëm bilancin është Tirana. Bardheblutë kanë grumbulluar 12 pikë, dyfishi i pikëve që kishin në javën e 10-të të sezonit të kaluar, kur numëronin vetëm 6 pikë. Edhe Vora ka bërë një hap përpara, duke kaluar nga 11 në 12 pikë.
Në krahun tjetër, Vllaznia ka një nisje më të vështirë këtë sezon. Shkodranët kanë grumbulluar 9 pikë, ndërsa në të njëjtën fazë të kampionatit të kaluar kishin 20 pikë dhe ndanin kreun e renditjes me AF Elbasanin. Partizani gjithashtu ka një bilanc më modest, me 7 pikë kundrejt 9 pikëve të sezonit të kaluar.
Pas 10 javësh, gara për kreun ka marrë një drejtim interesant, me Egnatian që ka krijuar një diferencë prej katër pikësh nga ndjekësja më e afërt, Teuta. Megjithatë, diferencat në pjesën tjetër të renditjes mbeten të ngushta, me disa skuadra që ndahen nga vetëm pak pikë.
/tvklan.al