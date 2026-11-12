Rreth 4 milionë punonjës në Spanjë iu bashkuan dje (11 nëntor) një greve të përgjithshme, duke protestuar kundër krizës së strehimit, rritjes së qirave dhe vështirësive për të përballuar kostot e banesave. Pavarësisht motit të keq dhe reshjeve të dendura, protestuesit dolën në rrugë dhe ngritën pika bllokimi në disa qytete të vendit, më pak se tre javë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Kjo është greva e parë e përgjithshme në Spanjë që prej vitit 2012, kur punonjësit protestuan kundër masave shtrënguese të ndërmarra gjatë krizës së borxhit në eurozonë. Ajo u mbështet nga dy sindikatat më të mëdha të vendit, UGT dhe CCOO, të cilat përfaqësojnë më shumë se një milion punonjës, si dhe nga shoqatat e qiramarrësve.
Sindikatat e cilësuan grevën një sukses, megjithëse pjesëmarrja ndryshoi nga një rajon në tjetrin. Mbështetja më e madhe u regjistrua në zonat bregdetare, ku kriza e strehimit dhe rritja e çmimeve të banesave kanë qenë veçanërisht të ndjeshme.
Në Madrid, në një nga rrugët kryesore tregtare të kryeqytetit, Gran Via, protestuesit përshëndetën mbylljen e dyqaneve. Disa prej tyre mbanin në duar tufa çelësash banesash dhe brohorisnin kundër çmimeve të larta të qirave. Edhe në Barcelonë, shumë dyqane u mbyllën dhe u mbuluan me dërrasa, në pritje të protestave.
Sipas Bankës Qendrore të Spanjës, vendi ka një mungesë prej rreth 750 mijë banesash, shifër që pritet të kalojë një milion deri në vitin 2028. Kjo situatë ka shtyrë gjithnjë e më shumë qytetarë drejt tregut të qirave, duke rritur kërkesën dhe çmimet.
Këshilli Rinor i Spanjës vlerëson se qiraja mesatare mujore arrin në 1,176 euro, një shumë që përfaqëson rreth 98.7% të pagës mesatare mujore të një të riu në vend.
Angela de Miguel, nënkryetare e organizatës kryesore të biznesit në Spanjë, CEOE, e cilësoi grevën kundërproduktive, duke theksuar se edhe bizneset e vogla po përballen me pasojat e krizës së strehimit. Sipas saj, mungesa e banesave e bën më të vështirë punësimin e stafit. Ajo argumentoi se zgjidhja qëndron te ndërtimi i më shumë banesave dhe ulja e taksave në sektorin e ndërtimit dhe gjatë blerjes së një shtëpie.
Pjesëmarrja më e lartë në grevë u regjistrua në porte dhe në industrinë e automobilave. Sipas sindikatave, në këta sektorë pjesëmarrja arriti në 90%, ndërsa disa fabrika, përfshirë ato të Volkswagen në Navarre dhe SEAT në Barcelonë, pezulluan plotësisht aktivitetin. Operatori i rrjetit elektrik raportoi gjithashtu se kërkesa për energji ra deri në 15.5% gjatë një ore të paradites.
Transporti publik u prek gjithashtu nga greva. Metroja e Barcelonës njoftoi se trenat nuk do të qarkullonin jashtë orareve të pikut, ndërsa në Madrid përdorimi i metrosë gjatë orareve të pikut ra me 42% krahasuar me të njëjtën periudhë të javës së kaluar.
Megjithatë, ndikimi i grevës në ekonomi pritet të jetë më i kufizuar se në protestat e mëparshme, për shkak të rritjes së punës në distancë dhe peshës gjithnjë e më të madhe të sektorit të shërbimeve. Miguel Cardoso, kryeekonomist në BBVA Research, vlerësoi se greva mund të ulë me 0.1 deri në 0.2 pikë përqindjeje Prodhimin e Brendshëm Bruto vjetor të Spanjës.
Protestat u shoqëruan edhe me përplasje me policinë. Deri në mesditë, autoritetet kishin raportuar 40 arrestime në lidhje me 476 incidente, mes të cilave bllokime të zonave industriale dhe zyrave, si dhe djegie të koshave të mbeturinave.
Sindikatat njoftuan se do të paraqesin një kallëzim penal ndaj policisë, duke e cilësuar reagimin e saj joproporcional. Gjatë ndërhyrjeve me gaz lotsjellës dhe shkopinj gome, 20 protestues mbetën të plagosur.
Kriza e strehimit ka shkaktuar protesta të vazhdueshme në Spanjë gjatë javëve të fundit. Zemërimi publik u rrit veçanërisht pas dëbimit nga banesa dhe vdekjes së një 87-vjeçareje në Madrid. Pakënaqësia u shtua edhe pas rrëzimit nga parlamenti të disa masave të propozuara nga qeveria për të kufizuar dëbimet dhe rritjen e qirave.
Kryeministri Pedro Sanchez ka shpresuar që pakënaqësia e qytetarëve për krizën e strehimit të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve të 29 nëntorit dhe të zhvendosë vëmendjen nga çështjet e korrupsionit që përfshijnë persona të rrethit të tij të afërt, si dhe nga aksidenti tragjik hekurudhor i muajit të kaluar. Megjithatë, Partia Socialiste që ai drejton vijon të jetë pas kundërshtarëve në sondazhe.