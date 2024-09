Kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama është takuar pasditen e djeshme me presidentin e SHBA-ve, Joe Biden dhe zonjën e parë në New York. Këtë takim kreu i shtetit amerikan e bën çdo vit me të gjithë liderët që marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Foton e rastit e ka postuar vetë Rama në rrjetet sociale. Në sesion e sotëm të pasdites në Asamblesë e OKB do të mbajë fjalimin e tij kryeministri Rama. Këtë viti samiti i nivelit të lartë ishte emërtuar “Samiti për të Ardhmen”.

Tv Klan