6 nëntor 2026 – Regjisori i njohur Agron Vula ishte i ftuar në emisionin “Rudina”, ku këtë herë nuk mungoi as një surprizë e veçantë nga bashkëshortja e tij, Geraldina. Pas 46 vitesh së bashku, ajo u shfaq përmes një video surprizë, duke treguar me humor disa nga zakonet e bashkëshortit, por edhe arsyet pse e vlerëson kaq shumë.
Geraldina nuk ngurroi të zbulonte tri nga “të metat” e Agronit, duke nisur nga zakoni për të shtyrë telefonatat, te blerjet e panevojshme dhe vështirësia për të thënë jo, edhe kur kjo mund t’i krijojë probleme vetë atij apo familjes.
“Përshëndetje, Rudina! Përshëndetje shikuesve dhe shikueseve të tua! Përshëndetje edhe atij djalit aty që e keni të ulur në kolltuk! T’i përmend tri gjërat e këqija që i ka Agroni? Njëra prej tyre është se i shtyn telefonatat. Kur duhet të kryejë diçka, të thërrasë dikë në telefon, zakonisht thotë: ‘Do ta thërras nesër’. Pastaj ajo e nesërmja bëhet pasnesër, pastaj ajo pasnesër bëhet pas një jave, pas dy muajsh, pas gjashtë muajsh, derisa e thërras unë.
Gjëja tjetër është se kur shkon në pazar, shkon për t’u kthyer me dy qese dhe kthehet me dhjetë. Zakonisht blen disa gjëra të panevojshme që ndoshta nuk na hyjnë kurrë në punë. Natyrisht, edhe blerjet online i ka të tilla që nuk na hyjnë në punë.
Dhe gjëja e tretë është se nuk di të thotë jo. Mund ta lërë keq edhe familjen, edhe mua, edhe veten, por duhet ta kryejë një detyrë për të cilën i ka thënë dikujt po”, tregoi Geraldina me humor.
Por, nëse për të metat kishte plot për të thënë, Geraldina u kujdes të tregonte edhe cilësitë që e bëjnë Agronin një bashkëshort, baba dhe gjysh të veçantë. Ajo e përshkroi si një njeri jashtëzakonisht të kujdesshëm, punëtor dhe të përkushtuar ndaj familjes.
“Dhe gjërat e mira i ka të shumta. Fillimisht, e ka gruan fantastike. Pa çfarë gruaje të mirë ka! E mos të flas për djalin dhe mbesën. I ka, është gjëja numër një e mirë e tij. Po tallem, por tri gjërat e mira të tij janë se është shumë i kujdesshëm. Është i kujdesshëm si gjysh, si baba, si burrë dhe si dhëndër.
Sidomos kujdesi i tij për Poin dhe kujdesi i tij për nënën time është i jashtëzakonshëm. Ai di të kujdeset për nënën time më mirë se unë. Di t’i qëndrojë pranë më mirë se unë. Ia di dëshirat, ia njeh të gjitha dhimbjet e pleqërisë. Edhe ajo lutet për të.
Gjëja tjetër është se është shumë punëtor. Mund ta gjesh edhe në orën katër të mëngjesit duke përfunduar punët që ka marrë përsipër. Nëse Agroni të thotë se në orën dy do ta kesh gati, ti do ta kesh në orën 12, sepse ai gjithmonë mundohet t’i përfundojë punët përpara afatit.
Natyrisht, një tjetër cilësi e mirë e tij është se është shumë i pajtueshëm si bashkëshort. Edhe në pension, si gjysh dhe si pensionist, është shumë i pajtueshëm”, u shpreh ajo.
Në fund, Geraldina rezervoi edhe momentin më të ëmbël të gjithë mesazhit, duke zbuluar një detaj mjaft domethënës nga jeta e tyre në çift: kafen e pi gjithmonë me Agronin. Madje, edhe gjatë tetë viteve që ai jetoi në Gjermani, ajo kishte zgjedhur të mos pinte kafe pa të.
“Edhe një gjë në fund, Rudina, a po e përfundoni shpejt, sepse unë nuk piva kafe pa të? O ti biri i Sylës dhe i Xhefserit, kthehu se duhet të ma bësh kafen dhe duhet ta pimë kafenë bashkë, sepse do të të them edhe një të vërtetë që do ta keni ekskluzive: unë kurrë nuk kam pirë kafe pa Agronin dhe nuk e pi kafen pa Agronin. Nuk e kam pirë për tetë vjet, kur ai ka qenë në Gjermani. Kam pirë vetëm çaj derisa është kthyer Agroni. Puthje ty, Rudina, dhe puthje ty aty në kolltuk!”, përfundoi Geraldina, duke shkaktuar emocione dhe të qeshura me mesazhin e saj plot dashuri.
/tvklan.al