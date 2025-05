Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30, 1 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 1 Maj 2025

Berisha: Kontrata e lobimit me kompaninë amerikane, 100% ligjore. Mbron kauzat e opozitës

Kreu i opozitës, Sali Berisha, flet për herë të parë lidhur me kontratën e lobimit me kompaninë amerikane. Ai thotë se ajo është 100 për qind ligjore dhe ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit të opozitës nga ajo që ai e quan “narkodiktatura e Edi Ramës”.

Rama: Rezoluta e PPE, fletërrufe e kënetës. SPAK, arbitër mbi palët në zgjedhjet e 11 majit

Kryeministri Rama deklaron se rezoluta e PPE-së për rrezikun e manipulimit të zgjedhjeve tregon që opozita është e vetëdijshme për humbjen dhe se kjo është strategjia e saj për të mos njohur rezultatin. Ai thotë se arbitër në zgjedhje është SPAK-u.

Vrasja e 58-vjeçarit, lihet në burg i arrestuari. Si bashkëpunëtor: Makinën ia dhashë një mikut tim

Lihet në burg Eris Mehmeti, i arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 58-vjeçarit Renato Hoxhaj, disa ditë më parë në Vlorë. Para gjykatës ai mohoi të kishte lidhje me ngjarjen dhe deklaroi se makinën ia kishte dhënë një miku.

Propozimi i tatimeve për “DIVA”: 48 mijë lekë zbritje në vit për të punësuarit që kanë fëmijë nën 18 vjeç

Të punësuarit me të ardhura mbi 100 mijë lekë në muaj do të përfitojnë një zbritje tatimore prej 48 mijë lekësh për secilin prej fëmijëve, si pjesë e një udhëzimi të ri të Ministrisë së Financave për deklarimin vjetor të të ardhurave.

Dështon për herë të 9-të konstituimi i Kuvendit të Kosovës. “LVV” tenton të bëjë votim të fshehtë

As takimi i Albin Kurtit me kreun e PDK-së, Memli Krasniqi, nuk i dha zgjidhje krizës që ka shkaktuar dështimi i konstituimit të Kuvendit. Seanca e nëntë u mbyll pa rezultat, ndërsa Vetëvendosje tentoi të zhvillojë një votim të fshehtë.

Ukraina firmos me SHBA për mineralet. Uashingtoni angazhohet për rindërtimin pas luftës

Kievi dhe Uashingtoni nënshkruan më në fund marrëveshjen për mineralet, që parashikon krijimin e një fondi për kërkimin, me fitime të barabarta mes dy vendeve. SHBA angazhohet gjithashtu për rindërtimin e Ukrainës.

