Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 10 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Headlines
Rama merr pjesë në Forumin e Paqes në Paris. Diskutohet zgjerimi dhe gjenerata e ardhshme
Veliaj letër sekretarit të Përgjithshëm të PS dhe SPAK: Dua të marr pjesë në mbledhjen e Asamblesë
Guardia di Finanza: Ra tendenca e kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Policia zbuloi 132 mijë bimë
INSTAT: Më shumë lindje se vdekje nga korriku në shtator, por kriza demografike mbetet prezente
Nisin në Abu Dhabi bisedimet Rusi-Ukrainë. Takimi me ndërmjetësimin e të dërguarve të Trump
Kombëtarja vijon përgatitjet për Finlandën, shiten të gjitha biletat në stadium. Sfida në TV Klan
/tvklan.al