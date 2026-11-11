Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 11 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Headlines
PS: Jo shtyrje të afatit të “Zgjedhores”. Numërimi i votave të bëhet në qendrat e votimit
Berisha: Sistem zgjedhor proporcional kombëtar dhe lista të hapura 100%. Pragu, jo më shumë se 3%
Stuhia “Charles” do të përfshijë Shqipërinë. Erë e fortë dhe rrebeshe shiu të enjten e të premten
Arrestohet 44-vjeçari shqiptar me 3 emra. I dënuar për 4 vrasje në Shqipëri dhe Greqi
Bisedimet Kiev–Moskë mbyllen pa arritje. Diskutime për sigurinë pas luftës dhe të burgosurit
Kombëtarja, gati për Finlandën. Maran vendos formacionin, konfirmon skemën 3-4-2-1
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