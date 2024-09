Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 15 Shtator 2024 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 15 Shtator 2024

Emigrantët, Britania e Madhe interes për paktin Rama-Meloni. Starmer: Mund ta kopjojmë

Britania e Madhe ka interes per paktin mes Italise dhe Shqipërisë për pritjen e emigranteve te paligjshem ne qendren e Gjadrit. Kryeministri britanik Starmer tha se do ta diskutojë nesër në Romë me kryeministren Melonin, duke u shprehur i gatshëm që ta kopjojë.



2 të plagosur me armë për një shuplakë. Autori vihet në pranga pas disa orësh

2 persona plagosen me armë zjarri në Malësinë e madhe. Palët ishin takuar për sqarimin e një shuplake në një përplasje mes tyre një javë më parë, por kanë përfunduar me nxjerrjen e armëve. Autori u vu në pranga nga RENEA pas disa orësh.

Zbardhet skema si droga “LSD” porositej në internet. 20-vjeçari e shpërndante me motore

Zbardhet skema që kishte ngritur një 20-vjeçar nga Tirana që sillte drogë të llojit LSD nga Serbia me anë të postës. Pas marrjes së porosisë, ai i shpërndante dozat tek klientët në kryeqytet me anë të motorë të kompanive deliveri.

75% e kryefamijlarëve shqiptarë janë burra. Drejtimi i familjes u lihet ende të moshuarve

Në familjet shqiptare vijojnë të dominojnë burrat, pasi të dhënat e INSTAT zbulojnë se në 75% e tyre ata janë kryefamiljarë. Bie në sy se drejtimi i familjes vijon t’u besohet personave më të moshuar.

Vlora me turizëm gjithëvjetor. Fluks vizitorësh të huaj edhe në vjeshtë

Vlora e kthyer në gjithëvjetor paketën e saj turistike. Operatorët thonë se edhe pse jemi në mes të shtatorit, prenotimet vijojnë. Të huajt vizitojnë qendrën historike të qytetit duke vlerësuar mikpritjen dhe kulinarinë.

Përmbytje katastrofike në Europe, 6 viktima. Më te goditura Çekia, Austria dhe Polonia

Europa qendrore dhe lindore është përfshirë nga përmbytje katastrofike që deri tani kanë shkaktuar 6 viktima ndërsa 4 të tjerë janë ende të zhdukur. Më të goditura janë Republika Çeke, Austria, Polonia dhe Rumania.

Sony, 500 milionë $ për muzikën e Pink Floyd. Problem, grindjet mes anëtarëve të grupit

500 milionë dollarë ka ofruar kompania “Soni” për të blerë të drejtën e muzikës së grupit legjendar të rrokut, Pink Floid. Megjithatë problem për arritjen e marrëveshjes mbeten grindjet mes anëtarëve të grupit.



