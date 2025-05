Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 2 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 2 Maj 2025

Turisti amerikan vret me thikë gruan e tij në Shkodër. Ishte në gjendje të dehur

Një 58-vjecar amerikan vret me thikë bashkëshorten e tij në një banesë të marrë me qira vetëm një ditë më parë në Shkodër. Në gjendje të dehur ai tentoi më pas t’i japë fund edhe jetës së tij. Çifti kishte 1 muaj që po qëndronte në vendin tonë.

Ekstradohet Dubai i shumëkërkuari, Florenc Çapja. I dënuar me burgim të përjetshëm

Ekstradohet nga Dubai në Shqipëri i shumëkërkuari i drejtësisë, Florenc Çapja. Ai akuzohet për përfshirje në disa ngjarje kriminale ndërsa është dënuar me burgim të përjetshëm për një vrasje të dyfishtë në 2012-ën në Elbasan.

Rama: Kontrata e lobimit e PD, një dardhë me bishtin e gjatë që do të dalë më prapa

Gjate takimeve përmbyllëse ne qarkun e Dibres, kryesocialisti Edi Rama tha se kontrata e lobimit te PD-se eshte nje dardhe qe e ka bishtin e gjate, e qe do te zbulohet me vone. Ai kerkoi mbështetjen masive per PS-ne, ne menyre qe Parlamenti i ri te mos mbahen peng nga partitë e vogla.

Berisha: Do dyfishojmë buxhetin për bujqësinë, Subvencione dhe ulje taksash për fermerët

Nga Dimali ku vijoi takimet elektorale, lideri i opozites Sali Berisha premtoi pesefishim të subvencioneve për fermerët, uljen e çmimit të naftës dhe dënimin me ligj ndaj kujtdo që fut në treg pesticide kancerogjene.

SPAK nis 26 hetime për krime zgjedhore për 11 majin. Kalohen në sitë 70 kallëzime

SPAK ka çelur 26 hetime për krime zgjedhore të lidhura me procesin e 11 majit. Tv Klan mëson se kanë kaluar në sitë 70 kallëzime penale, 24 të bëra në portalin online ndërsa të tjerat kanë ardhur si denoncime nga qytetarët.

Himara çel zyrtarisht sezonin turistik . Plazhet pushtohen nga turistët e shumtë

Himara, një nga zonat më të frekuentuara gjatë verës çeli sot zyrtarisht zezonin turistik. Ishin të shumtë ata që iu bashkuan aktiviteteve të organizuara ndërsa plazhet u pushtuan menjëherë nga turistë vendas dhe të huaj.

Gjermania shpall AfD, parti të ekstremit të djathtë. Do mbikëqyret si organizatë terroriste

Zbulimi gjerman shpall “Alternativën për Gjermaninë” si parti të ekstremit të djathtë, duke e kategorizuar forcën e dytë politike në vend si grupim politik racist. Aktivitetet e saj do të monitorohen njëlloj si organizatat terroriste.

/tvklan.al