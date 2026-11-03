Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 3 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Healdines
Integrimi, Rama: Duhen hapa të guximshëm nga BE-ja. Do ta lija punën nëse kuptoj se qeveria s’ka nevojë të ndryshojë
BE publikon nesër raportin për Shqipërinë: Plan ambicioz për mbylljen e negociatave në 2027
PD, të shtunën protestë kombëtare. Berisha: Pas kërcënimeve ndaj Veliajt, frika e Ramës për Tiranën
Veliaj kërkon në GJKKO hetim për transferimin në burgun e Fierit: U bë me kërkesë të kryeministrit
Sot zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA, rinovohet Dhoma e Ulët dhe 1/3 e Senatit
Strakosha, portieri më i mirë në Greqi. Në dyshim për ndeshjet e nëntorit me Kombëtaren
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