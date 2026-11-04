Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 4 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Healdines
Raporti i BE-së: Shqipëria, përparim me reformat. Kos: Mbyllja e negociatave në 2027, e realizueshme
Rama: Shqipëria vlerësohet më lart se sa asnjëherë më parë. Mundësia e hyrjes në BE, më reale se kurrë
Berisha fton opozitën për krijimin e një fronti: Lista dhe kandidatë të përbashkët në zgjedhje
Republikanët pësojnë disfatë në Kongres. Demokratët fitojnë në të dyja dhomat
Presidenti Trump përballë demokratëve. Shumica mund të fillojë hetime për disa çështje
Interes i lartë, shiten 20 mijë bileta për duelin me Finlandën. Sfida në TV Klan
/tvklan.al