Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 4 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Iva Kalemi

Healdines

Raporti i BE-së: Shqipëria, përparim me reformat. Kos: Mbyllja e negociatave në 2027, e realizueshme

Rama: Shqipëria vlerësohet më lart se sa asnjëherë më parë. Mundësia e hyrjes në BE, më reale se kurrë

Berisha fton opozitën për krijimin e një fronti: Lista dhe kandidatë të përbashkët në zgjedhje

Republikanët pësojnë disfatë në Kongres. Demokratët fitojnë në të dyja dhomat

Presidenti Trump përballë demokratëve. Shumica mund të fillojë hetime për disa çështje

Interes i lartë, shiten 20 mijë bileta për duelin me Finlandën. Sfida në TV Klan

/tvklan.al