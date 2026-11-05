Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 5 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Headlines
Rama: Shqipëria, në kilometrin e fundit të anëtarësimit. De Sousa: Shqipëria ka ecur përpara
Berisha: Raporti i BE damkos Ramën. Vë gishtin në problemet madhore të autokracisë në Shqipëri
Dy viktima nga shpërthimi në Elbasan. Policia: Shkak, gazi i tepërt. Ishti: Të përdoren bombola të certifikuara
SPAK, 3 shekuj burg për “Plumbin e Artë”. 15 të pandehur për 9 atentate e vrasje
Ndryshojnë procedurat e kontrollit për patentën, verifikim për drogë dhe shëndetin mendor
Republikanët kërkojnë përgjegjësit e humbjes në zgjedhje në shënjestër, sekretari i Mbrojtjes
Bjellorusi-Shqipëri luhet pa tifozë, kundërshtari është i dënuar nga UEFA
/tvklan.al