Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 6 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Headlines
Rama çel udhën e dialogut online me protestuesit: Akullt artificialë do të shkrihen
Berisha bën thirrje për protestën e së shtunës: Bashkëpunim me çdo parti opozitare
Ambasadori i SHBA-së zbardh 3 prioritetet në Shqipëri: Forcim të mbrojtjes, rritje të investimeve, luftë krimit
Rreth 58% e popullsisë në Shqipëri, në moshë pune. Eurostat: Tirana mbi mesataren e BE-së
Fitorja e demokratëve shkakton “tërmet” në bursa. Triliona dollarë humbje për kompanitë
Maran shpall listën për Finlandën dhe Bjellorusinë. Ismaili, risi. Balliu s’vjen më
/tvklan.al