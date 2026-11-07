Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 7 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
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Headlines
Mbahet protesta e tretë kombëtare. Opozita u bashkohet studentëve para “MASH”
SPAK çon në gjyq grupin “Çela-Çopja”: 16 persona në akuzë, trafikuan 60 tonë kokainë
Shpërthimi i gazit në Elbasan, pallati del i pabanueshëm. 15 familje, pa strehim
Rregulla të reja për qiratë ditore. Ekspertët kërkojnë diferencim të taksës sipas zonave
Automjetet e braktisura nëpër rrugë do të hiqen. Nisma ligjore përcakton procedurën që do të ndiqet
SHBA, Rusia dhe Ukraina përgatiten për dialog, por pak optimizëm para takimit në Abu Dhabi
/tvklan.al