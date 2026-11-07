Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 7 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme

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Headlines

Mbahet protesta e tretë kombëtare. Opozita u bashkohet studentëve para “MASH”

SPAK çon në gjyq grupin “Çela-Çopja”: 16 persona në akuzë, trafikuan 60 tonë kokainë

Shpërthimi i gazit në Elbasan, pallati del i pabanueshëm. 15 familje, pa strehim

Rregulla të reja për qiratë ditore. Ekspertët kërkojnë diferencim të taksës sipas zonave

Automjetet e braktisura nëpër rrugë do të hiqen. Nisma ligjore përcakton procedurën që do të ndiqet

SHBA, Rusia dhe Ukraina përgatiten për dialog, por pak optimizëm para takimit në Abu Dhabi

/tvklan.al