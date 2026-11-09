Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 9 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Iva Kalemi
Headlines
Rëndohen pozitat penale të ish-drejtoreshës së SHISH-it. Hyseni po hetohet edhe për korrupsion e pastrim parash
Bllokohet reforma zgjedhore. PD: Të ndryshojë sistemi. PS: Kuvend me 101 deputetë
Rama udhëton sot drejt Parisit. Do të marrë pjesë në Forumin e Paqes
Berisha: “Albanian Files” vërteton korrupsionin e Ramës. Agjencitë e huaja të nisin hetimet
SPAK kërkon 158 vite burg për Shullazin dhe 6 të tjerë. Akuzohen për vrasjen e Vajdin Lamës dhe Klodian Saliut
Raporti: Rusia, MAGA dhe Izraeli nxitën protestat në Francë? Reuters: Shpërthimi, për shkaqe të brendshme
Kombëtarja nis përgatitjet për Finlandën. Futbollistët, të bindur për vendin e parë. Ndeshja në TV Klan
/tvklan.al