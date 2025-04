Liverpuli është kurorëzuar kampion i Premier Ligës, duke barazuar rekordin e Mançester Junajtid me 20 tituj të fituar.

“Të kuqtë” e fituan titullin me stil në stadiumin “Enfild”, duke mposhtur me goleadë Totenhemin me rezultatin 5-1.

Ekipi i drejtuar nga Arne Slot humbi vetëm dy takime në 34 ndeshje dhe i dha fund dominimit katërvjeçar të Mançester Sitit.

Slot e mbylli me sukses vitin e tij të parë në stol, ndërsa Liverpuli e fiton titullin kampion pas pesë vitesh.

