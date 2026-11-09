Kancelari gjerman Friedrich Merz ka paralajmëruar se do të bllokojë miratimin e buxhetit të Bashkimit Europian për periudhën 2028-2034, nëse të gjitha vendet anëtare nuk bien dakord të kontribuojnë financiarisht për mbështetjen e Ukrainës gjatë vitit 2027 dhe viteve në vijim. Berlini kërkon që financimi i Kievit të bëhet një angazhim i përbashkët i të gjitha vendeve të BE-së, duke e konsideruar mbështetjen ekonomike për Ukrainën si një çështje thelbësore për sigurinë europiane.
Ukraina përballet me një mungesë financimi prej rreth 70 miliardë eurosh për vitin e ardhshëm, ndërsa Bashkimi Europian ka premtuar të mbulojë rreth 45 miliardë euro të kësaj shume. Pjesa e mbetur përbën një sfidë të madhe për Kievin, i cili vijon të ketë nevojë për mbështetje të konsiderueshme financiare për të përballuar shpenzimet e shtetit dhe nevojat e luftës kundër Rusisë.
German Chancellor Friedrich Merz has threatened to block the EU’s 2028–2034 budget unless all member states agree to help finance Ukraine in 2027 and beyond. Kyiv faces a €70bn funding gap next year, with the EU pledging to cover about €45bn. Hungary, Slovakia, Bulgaria and the Czech Republic have signalled opposition to further contributions. Berlin also wants future Ukraine funding decisions to require a qualified majority rather than unanimity, reducing the risk of vetoes. Source: FT— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Megjithatë, propozimi gjerman po përballet me kundërshtime nga disa vende anëtare. Hungaria, Sllovakia, Bullgaria dhe Republika Çeke kanë sinjalizuar se nuk janë të gatshme të kontribuojnë më tej për financimin e Ukrainës, duke rritur rrezikun e përplasjeve brenda bllokut europian. Qëndrimi i këtyre vendeve mund ta vështirësojë arritjen e një marrëveshjeje të përbashkët për mënyrën sesi do të sigurohen fondet për Kievin.
Përveç ndarjes së barrës financiare, Gjermania kërkon edhe ndryshimin e mënyrës së marrjes së vendimeve për ndihmën ndaj Ukrainës. Berlini propozon që vendimet e ardhshme për financimin të miratohen me shumicë të cilësuar dhe jo me unanimitet, në mënyrë që një shtet i vetëm të mos mund të bllokojë mbështetjen përmes vetos.
Kjo nismë synon të kufizojë pengesat politike brenda BE-së dhe të garantojë vazhdimësinë e ndihmës europiane për Ukrainën.
/tvklan.al