Friedrich Merz arriti të zgjidhet kancelar i Gjermanisë, në raundin e dytë të votimit të zhvilluar në Parlament. Udhëheqësi i CDU-së siguroi 325 vota, duke tejkaluar shifrën prej 310 vota që i duhej për tu zgjedhur.

Meqenëse votimi ishte i fshehtë në Bundestagun me 630 vende, nuk dihet se kush nga ligjvënësit kishte shprehur kundërshtimin për zgjedhjen e tij në raundin e parë të votimit.

Pas orësh pasigurie në Bundestag, partitë dhe ranë dakord të mbanin një votim të dytë i cili rezultoi i suksesshëm dhe shmangu një krizë kushtetuese.

Nëse Merz nuk do të kishte fituar zgjedhjet në raundin e dytë, dhoma e ulët e parlamentit, Bundestagu do të kishte pasur 14 ditë për të zgjedhur një kandidat me shumicë absolute.

Nëse Merz ose ndonjë kandidat tjetër nuk do të kishte arritur të siguronte shumicën brenda 14 ditëve, kushtetuta i lejon presidentit të emërojë kandidatin që fiton më shumë vota si kancelar, ose të shpërndajë Bundestagun dhe të mbajë zgjedhje të reja kombëtare.

Dështimi i Merz shënoi herën e parë në historinë e Gjermanisë pas luftës që një kandidat humbet raundin e parë të votimit në një vend që shquhet për stabilitet politik.

