Kush ishte 30-vjeçari që u nda nga jeta duke ndjekur ëndrrën e tij me Tenerifen?
Jesús de Miguel Alameda e ndërtoi karrierën e tij mbi bazën e punës së palodhur, përkushtimit dhe shumë golave. Ai ishte një sulmues qendre me këmbën e majtë, i gjatë 1,90 metra, i cili përshkoi një pjesë të madhe të kategorive të ulëta të futbollit spanjoll përpara se të gjente te Kastejón mundësinë që i hapi rrugën drejt futbollit profesionist dhe më pas te Tenerife, ku ishte konsoliduar si lojtar.
Demi, siç njihej nga shokët e skuadrës në dhomat e zhveshjes, ishte një nga lojtarët kyç në ngjitjen e klubit nga Tenerife në sezonin e kaluar. Veçanërisht falë pjesës së parë të sezonit, gjatë së cilës shënoi dhjetë gola në vetëm pak ndeshje.
Më pas, një dëmtim në pubalgji i kufizoi minutat dhe ndikimin e tij në skuadër, por ai nuk hoqi dorë kurrë dhe vazhdoi të luftonte.
Sulmues shtatlartë, i rezervuar dhe shumë i dashur nga shokët e skuadrës, ai mund të ishte larguar gjatë kësaj vere. Nuk bënte pjesë në planet e Tenerife-s dhe shumë skuadra ishin të interesuara për të, mes tyre edhe Real Zaragoza, e cila kishte bërë një ofertë financiare për transferimin e tij.
Megjithatë, ai preferoi të qëndronte dhe të luftonte për të fituar një vend në formacion. Dhe po ia dilte mbanë.
Karriera e tij sportive ishte gjithmonë e lidhur me atë që në Spanjë njihet si “futbolli i baltës”, një shprehje popullore që përdoret për kategoritë e ulëta të futbollit.
Klan News
/tvklan.al