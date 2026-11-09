Milani po tregon dy fytyra këtë sezon, duke u shfaqur zhgënjyes në Europë, por ambicioz dhe pragmatist në kampionatin italian.
Skuadra kuqezi ka krijuar tashmë një trend të qartë, duke reaguar gjithmonë me fitore në Serinë A pas disfatave europiane, ashtu siç ndodhi pas humbjeve me Benfica-n e Bournemouth-in, dhe së fundmi me suksesin ndaj Genoas pas disfatës poshtëruese nga Ferencvaros.
Në fitoren 1-2 në “Marassi”, të besuarit e trajnerit Ruben Amorim nuk shkëlqyen me lojën e tyre, por u treguan cinikë duke shfrytëzuar gabimet e rënda në prapavijën e vendasve nga Vasquez dhe Traore.
Talenti 20-vjeçar Alphadjo Cisse gjeti golin e tij të tetë sezonal duke konfirmuar formën e mirë dhe duke merituar ftesën e parë në kombëtaren italiane nga trajneri Mancini, ndonëse i mungon ende vazhdimësia gjatë gjithë 90 minutave.
Nga ana tjetër, Christian Pulisic konfirmon formën e tij fantastike me golin e katërt në kampionat, duke qenë thelbësor edhe në presingun e lartë që solli golin e parë të ndërtuar nga Rabiot-Cisse. Për sulmuesin Gonçalo Ramos vazhdon agjërimi i golit pavarësisht rasteve të krijuara, megjithatë portugezi meriton vlerësime për asistin e saktë që i dhuroi Pulisic për golin e dytë.
Pavarësisht fitores, minutat e fundit të sfidës ndezën alarmin për trajnerin Amorim, pasi skuadra u tërhoq tepër mbrapa duke u treguar e paaftë për të rinisur aksionet dhe duke rrezikuar barazimin pas golit të Ellertsson.
Kjo pauzë e kombëtareve vjen në momentin e duhur për milanezët, të cilët vuajnë një emergjencë dëmtimesh dhe shpresojnë të rikuperojnë liderin e mbrojtjes, Pavlovic, bashkë me lojtarë të tjerë kyç për të rikthyer soliditetin.
/tvklan.al