Fermerët që do të aplikojnë për përfitimin e naftës për punimet bujqësore do të përballen me më pak barriera burokratike.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Financave kanë miratuar ndryshime në udhëzimin e ri duke thjeshtuar dokumentacionin që duhet të ngarkohet në sistem gjatë aplikimit nga fermerët.

Udhëzimi i përbashkët përcakton se çdo subjekt përfitues duhet të provojë aktivitetin bujqësor për të cilin aplikon, duke paraqitur: faturë blerje për një nga imputet si farërat ose fidanët, plehrat kimike apo pesticidet, ose faturë për shitjen e prodhimit.

Faturat mund të ngarkohen në sistem në momentin e aplikimit ose mund të dorëzohen fizikisht në Agropikat ose në zyrat qendrore të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, ose fizikisht apo me postë, deri para pagesës apo para kontrollit.

Udhëzimi i ri përcakton gjithashtu se dokumentacioni që duhet të ngarkohet në sistem është në varësi të statusit të pronësisë apo përdorimit të tokës bujqësore për të cilën aplikohet dhe statusit të regjistrimit të saj në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës.

Dokumentacioni i kërkuar është: certifikata e pronësisë, shoqëruar me kartelën e pasurisë dhe hartën treguese kur fermeri e disponon atë, certifikatë familjare e vitit ‘91, marrëveshje dakordësie e shumicës së anëtarëve të familjes bujqësore në gjendjen aktuale, në lidhje me punimin apo përdorimin e tokës nga aplikuesit.

Ministria e Bujqësisë bën të ditur se aplikimet do të jenë të hapura deri më 30 Maj të këtij viti. Të gjithë ata që plotësojnë kriteret do të përfitojnë deri në 186 Euro për hektarë, në varësi të kulturës bujqësore që kultivojnë.

Klan News