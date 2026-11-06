6 nëntor 2026 – Mbrëmjet e së premtes marrin një tjetër ngjyrë që nga kjo javë, pasi “X Factor” rikthehet në ekranin e Tv Klan për të sjellë muzikë, emocione, talente të jashtëzakonshme dhe momente që premtojnë të mbeten gjatë në kujtesën e publikut.
Spektakli i madh i talenteve nis këtë të premte, në orën 21:00, duke e kthyer skenën në një hapësirë ku zërat e veçantë, performancat mbresëlënëse dhe ëndrrat për t’u bërë pjesë e botës së muzikës do të jenë në qendër të vëmendjes.
Nën moderimin e Alketa Vejsiut dhe me Vera Grabockën në rolin e producentes, ky sezon premton të sjellë një kombinim të veçantë emocionesh, surprizash, batutash dhe sigurisht, shumë talent. Në skenën e Tv Klan do të ngjiten konkurrentë që do të kërkojnë të bindin jo vetëm publikun, por edhe një juri me emra të njohur të muzikës.
Fifi, Bojken Lako, MC Kresha dhe Big Mama janë katër artistët që do të ulen në panelin e jurisë, për të vlerësuar performancat, për të dhënë këshilla dhe për të vendosur se cilët konkurrentë do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre në këtë garë muzikore.
Përtej konkurrencës dhe emocioneve të skenës, “X Factor” është edhe një mundësi për të zbuluar zëra të rinj, për të ndjekur histori personale dhe për të shijuar muzikën në të gjitha ngjyrat e saj.
Prandaj, bëjeni zakon: mbrëmjet e së premtes janë të rezervuara për “X Factor” në Tv Klan, duke nisur nga ora 21:00. Një spektakël ku muzika bashkon, talenti spikat dhe emocionet nuk mungojnë!
/tvklan.al