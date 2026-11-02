“Nëntori i iniciativave të guximshme, tensioneve dhe i kontrollit të reagimeve tona”, kështu e përshkroi astrologia Chrysanthi Kalogeri muajin nëntor në emisionin “Shije Shtëpie”, këtë të hënë, më 2 nëntor.
“Në datën 4 nëntor do të kemi një nervozizëm të tepruar, por shanse për të negociuar. Hëna e re në shenjën e Akrepit do të ofrojë shanse për fillime të reja pas mbylljes së një kapitulli. Nuk duhet të tejkalojmë kufijtë.
Në datën 13 nëntor, më në fund, Mërkuri kthehet në kurs të drejtë dhe në datën 14 nëntor, më në fund, kthehet edhe Afërdita. Një nga periudhat më të rëndësishme të nëntorit janë datat 14 deri në 18, ku do të keni shanse shumë të mira në fusha të ndryshme të jetës.
Shumë i rëndësishëm është edhe 24 nëntori, kur do të zhvillohet Hëna e plotë në shenjën e Binjakëve dhe atje do të kemi zhvillime dhe ngjarje të papritura.”
Kalogeri bëri të ditur se situatat e parealizuara të nëntorit do të dalin sërish në pah gjatë fillimit të vitit.
Dashi: Temat kryesore të muajit do të jenë çështjet financiare, marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet tuaja dhe bashkëpunimet financiare. Kujdes shumë me investimet, pasi mund të mos merrni atë që prisni në qoftë se do të bëni ekzagjerime. Do të keni shanse për nisma të reja. Këto nisma të reja do të jenë shumë dinamike dhe kryesisht shanset janë nga data 14 deri në datën 18. Më të ndikuar jeni ju të lindurit në 10-ditëshin e tretë të shenjës në këtë periudhë, ku do t’i përjetoni sërish këto situata në fund të dimrit, në shkurt dhe në mars. Mbështetuni në forcat tuaja, evitoni ekzagjerimet dhe nga data 24 nëntor diçka ndryshon papritur në punën tuaj. Prandaj, mos humbisni kontrollin dhe gjeni zgjidhjet. Do t’ju kërkohet të merrni vendime për disa gjëra. Është momenti të mos nxitoheni dhe keni rrugë të hapura nga data 15 nëntor deri në datën 15 dhjetor për të përfituar. Një periudhë erotike, një periudhë flirti, një periudhë dashurie, prandaj do të keni edhe shanse shumë të mira në jetën tuaj, të cilat do t’i shijoni.
Demi: Marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja të çdo lloji do të jenë në qendër të vëmendjes suaj. Do t’ju preokupojë një situatë që ndoshta vjen ende nga e kaluara. Nëntori fillon me zhvillime që ekzistojnë prej tetorit dhe këto zhvillime do të zhbllokohen ngadalë nga data 13, 14 dhe 15 nëntor e tutje, ku do të keni zhvillime pozitive në punën tuaj dhe në përditshmërinë tuaj, por njëkohësisht edhe në lidhje me marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja. Zhvillime do të keni në familje, në lidhje me prindërit, me pronën, me një investim që doni të bëni në shtëpi, për të kryer një rinovim apo për të zgjidhur çështje që lidhen me pronën. Të gjitha këto nuk duhet t’i trajtoni me nxitim, por me strategji dhe maturi. Të gjitha këto iniciativa kanë të bëjnë me shtëpinë dhe familjen tuaj. Është një muaj kur mund të bëni edhe udhëtime. Mos u nxitoni, sepse do të ketë ndryshime në jetën tuaj këtë muaj në lidhje me punën dhe karrierën tuaj, ndërsa ndryshimet do të sjellin edhe ndryshime në sferën financiare. Pra, në 10-ditëshin e fundit të nëntorit priten ndryshime në sferën financiare.
Binjakët: Përditshmëria do të jetë preokupimi juaj. Ndoshta e keni marrë një përgjegjësi ose do të merrni një përgjegjësi më të madhe dhe kjo do t’ju bëjë të ndiheni pak më të lodhur ose të ndieni një presion që ju ushtrojnë të tjerët me qëllim rritjen e produktivitetit. Mos u nxitoni në lëvizjet tuaja, mos u nxitoni në përditshmërinë tuaj. Kujdes si i përdorni fjalët dhe mos humbisni kontrollin kur përballeni me presionin nga të tjerët. Do të keni zhvillime shumë interesante pas datës 22 nëntor, kur fokusi do të vendoset në marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja, ku do të keni ndryshime. Në nëntor do të jeni të ndikuar ju të lindurit në ditët e para të shenjës dhe në 10-ditëshin e parë të shenjës. Mund të keni bashkëpunime të reja, marrëdhënie të reja. Mund të dëshironi të jeni ju ata që bëni këto ndryshime dhe më vonë mund të vijojnë ndryshime në ambientin tuaj, në shtëpi, në punë dhe në bashkëpunimet tuaja. Të gjitha këto duhet të bëhen me qetësi. Ju do të kërkoni një pavarësi, por vendimet duhet të merren me kujdes, duke evituar situatat e tensionuara nga fundi i muajit e tutje.
Gaforrja: Jeta juaj emocionale, çështjet financiare dhe investimet do të jenë në qendër të vëmendjes suaj. Zhvillime shumë të rëndësishme do të keni me Hënën e re në datën 9 nëntor, e cila në fakt ju favorizon dhe mund të zgjidhni shumë çështje që kanë të bëjnë me fëmijët, investimet dhe interesat financiare, por edhe me jetën tuaj erotike dhe emocionale. Do të keni përfitime financiare, do të gjeni mbështetje dhe do të kërkoni e do të pretendoni shumë gjëra. Këtu kërkohet qetësi, sepse pretendimet tuaja duhet të jenë të shoqëruara me strategji dhe të jenë në një masë të caktuar, pa ekzagjerime. Dhe kjo ndodh kryesisht në periudhën që thashë, nga data 13 deri në datën 18 të muajit. Nga data 24 e në vazhdim duhet të jeni më të tërhequr, më të përqendruar në jetën intime personale. Do t’ju preokupojë diçka që mund t’ju prishë qetësinë ose mund të mësoni diçka që deri tani nuk e dinit, ndërkohë që ju duhet të vazhdoni të gjeni qetësinë tuaj dhe të fokusoheni në jetën intime personale.
Luani: Një periudhë shumë e rëndësishme për ju. Familja, shtëpia, prona dhe, në përgjithësi, çështjet familjare janë në qendër të vëmendjes suaj. Kanë qenë në fakt edhe në tetor dhe do të vazhdojnë të jenë edhe në nëntor. Disa nga ju mund të mbyllni një kapitull të vjetër për t’i hyrë një kapitulli të ri. Tani do të merrni disa iniciativa shumë të rëndësishme dhe shumë të guximshme dhe keni shanse për t’i marrë këto iniciativa nga data 14 deri në datën 18, kryesisht ju të lindurit në 10-ditëshin e tretë të shenjës. Në qoftë se keni çështje ligjore, çështje që kanë të bëjnë me jashtë shtetit, me të ardhmen, me fëmijët tuaj apo me jetën tuaj erotike, ato do t’ju preokupojnë më tepër se herët e tjera. Në qoftë se ju do t’i trajtoni me qetësi, do të gjeni edhe zgjidhje. Disa nga çështjet që dalin tani mund të mos mbyllen përfundimisht, ndërkohë që mund të hapen përsëri në shkurt dhe në mars. Do të keni një mungesë ekuilibri midis jetës suaj aktive dhe nevojës për të qenë të tërhequr e për t’u preokupuar më tepër me veten tuaj dhe me psikologjinë tuaj.
Virgjëresha: Ndryshime sjell nëntori. Përditshmëria juaj dhe njerëzit që ju stresojnë mund t’ju preokupojnë më tepër këtë periudhë dhe mund të jenë edhe tema kryesore e saj. Doni të merrni vendime, të realizoni disa ndryshime në lidhje me kushtet e reja që janë paraqitur. Do të jeni të stresuar ose, më mirë, të tjerët do t’ju stresojnë. Keni edhe një shqetësim të brendshëm, i cili duhet të kthehet në punë dhe organizim, me qëllim që frytet t’i gjeni në vitin 2027 dhe të shijoni suksesin. Nga 24 nëntori keni ndryshime në punë, ndryshime në karrierë, ngjarje që do t’ju befasojnë, në lidhje me një epror, me prindërit apo me marrëdhëniet tuaja. Shumë të ndikuar dhe shumë të kujdesshëm duhet të jeni ju të lindurit në 10-ditëshin e parë të shenjës. Evitoni çdo tension nga 24 nëntori, kryesisht në fund të nëntorit dhe në fillim të dhjetorit.
Peshorja: Më në fund, Afërdita, përfaqësuesja juaj, kthehet në kurs të drejtë që nga data 14 dhe ju do të mendoni ndryshe, do të ndiheni më mirë. Nëntori vendos fokusin në sigurinë tuaj të brendshme, por edhe në sferën financiare. Paralelisht, ju do të vlerësoni më drejt dhe më mirë çfarë ka më tepër vlerë për ju. Do të keni fuqimisht ndihmën dhe mbështetjen e të tjerëve. Pra, do të keni njerëz të fuqishëm, njerëz me famë, të cilët do t’ju mbështesin në realizimin e synimeve dhe qëllimeve tuaja. Mirëpo, disa nga këta mund t’ju bëjnë premtime më të mëdha pa një qëllim të caktuar, por sepse janë vërtet shumë entuziastë. Disa nga këto gjëra mund të hasin pengesa dhe të mos realizohen 100%, por të dalin sërish në pah në fillim të dimrit, në shkurt dhe në mars. Por gjithsesi, kapni shanset që ju paraqiten nga njerëz të fuqishëm në rrjetin tuaj shoqëror. Disa synime nga ato që keni tani do të ndryshojnë dhe do të vijnë me plane më të mëdha, por pikërisht këtu duhet të pranoni ftesat, duke mbajtur një shportë të vogël. Nga 20 nëntori e tutje fillon përsëri një periudhë shumë pozitive dhe shumë e mirë për ju. Por do të keni disa ndryshime, të cilat mund t’ju nxjerrin pak nga planet që keni bërë deri në atë periudhë.
Akrepi: Keni fillime të reja nga data 9 nëntor në çdo drejtim dhe do të zhbllokoheni si në çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja, ashtu edhe në çështjet që lidhen me sferën financiare dhe punën tuaj. Është një periudhë rinovimi, por nuk dihet nëse do ta ndieni ju këtë rinovim, sepse jeni të preokupuar dhe të fokusuar në karrierën tuaj, në jetën sociale dhe në çështjet që ju preokupojnë lidhur me ligjin. Pikërisht në periudhën nga data 14 deri në datën 18 do të keni një periudhë shumë të rëndësishme për ju, me iniciativa shumë të guximshme. Por, ngaqë do të jeni të tensionuar, evitoni çdo konflikt që mund të krijohet me njerëz që janë më lart se ju, me eprorët, dhe zgjidhni me qetësi problematikat që mund të keni me prindërit. Me qetësi dhe strategji. Pas datës 24 nëntor do t’u jepet shumë më tepër prioritet detyrimeve, ku do të dalin në pah edhe disa gjëra që mund të mos kenë zhvillimet që prisni. Do të keni një përfitim nga prindërit ose nga puna.
Shigjetari: Jeni të stresuar, veproni të tërhequr. Ju preokupon një çështje që ju mban të mbyllur, një problem shëndetësor apo ligjor. Situata ndryshon sidomos nga data 13-14 deri më 18 nëntor, ku me pak strategji, duke bërë lëvizje për të cilat të tjerët nuk duhet të jenë në dijeni, do të gjeni zgjidhje dhe do të arrini fitore. Është momenti këtë muaj të merreni me çështje që kanë të bëjnë me jashtë shtetit, me ligjin, me letrat dhe me planet për të ardhmen, pa nxitim dhe me kujdes. Një udhëtim shumë të mirë mund të bëni këtë muaj. Ndërkohë, pas datave 20 dhe 24, fokusohuni në marrëdhëniet tuaja, në bashkëpunimet tuaja dhe në ndryshimet që do të vijnë për ju, pavarësisht nga ju. Mos u nxitoni dhe ruani gjakftohtësinë përballë ngjarjeve të papritura që mund t’ju befasojnë.
Bricjapi: Ju preokupon një projekt, realizimi i një plani, dhe kërkoni ndihmë dhe mbështetje financiare për realizimin e tij. Do ta gjeni këtë ndihmë dhe këtë mbështetje, mjafton të evitoni çdo ekzagjerim. Mos bëni hapa të mëdhenj, të cilët nuk janë brenda mundësive tuaja në sferën financiare, si në çështjet që kanë të bëjnë me të tjerët, ashtu edhe në lidhje me investimet e përbashkëta. Në punë do të zhbllokoheni, do të hapen rrugët dhe do të keni zhvillime shumë pozitive. Pas datës 20 fokusohuni në përditshmërinë tuaj, në punën tuaj, ku do të keni disa ndryshime që do t’ju befasojnë. Kujdes me investimet, shtrini këmbët sa keni jorganin.
Ujori: Do të keni fillime të reja, zhvillime të reja në karrierën tuaj dhe në punën tuaj. Por këto zhvillime dhe këto fillime të reja janë të lidhura ngushtë me bashkëpunimet tuaja profesionale dhe financiare. Njëkohësisht, një zhvillim shumë interesant do të keni edhe në jetën tuaj personale dhe sociale, si rezultat i ndryshimeve që do të keni në lidhjet dhe marrëdhëniet që keni krijuar, por edhe në ato që do të krijoni në këtë periudhë. Do të keni shanse unike në fushën e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimeve, të cilat duhet t’i kapni, por nuk duhet të reagoni, edhe pse të tjerët mund t’ju provokojnë në periudhën nga data 14 deri në datën 19 nëntor. Do të keni zhvillime në jetën tuaj erotike, takime me njerëz të rinj, takime të papritura, por edhe një ndryshim në lidhjet ekzistuese, sidomos për ju të lindurit në ditët e para të shenjës, që jeni në fazë ndryshimesh.
Peshqit: Fokusi te ju vendoset në disa plane që keni lidhur me të ardhmen. Këto plane kanë të bëjnë edhe me jetën tuaj në përgjithësi, plane që ndoshta i shikoni në një perspektivë më afatgjatë, por mund të kenë të bëjnë edhe me çështje dokumentesh që prisni ju që jetoni jashtë shtetit, me çështje ligjore dhe me studimet tuaja. Dhe vërtet do të gjeni zgjidhje në qoftë se do të kapni shanset që do t’ju paraqiten. Fokusi tjetër dhe përqendrimi tjetër do të jetë në përditshmërinë tuaj, në punën tuaj, ku disa nga ju që jeni në kërkim të një pune do të keni shanse unike. Mund të paraqitet ajo punë si shumë ideale dhe vërtet mund të mos jetë kaq ideale sa paraqitet, por gjithsesi do të jetë një shans shumë i mirë. Kapni shanset dhe gjërat do t’i rregulloni më pas, në shkurt, në mars dhe akoma më mirë nga pranvera e tutje. Të jeni sa më të përpiktë në çështjet ligjore, të mos veproni jashtë rregullave. Fokusohuni në punë, në karrierën tuaj dhe në ndryshimet në akset kryesore të jetës, të cilat do të vijnë pas datës 20 nëntor dhe kryesisht pas datës 24 nëntor.
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