Në Globe ka nisur fushata “Gjithçka me Ulje”. Në këtë periudhë klientët kanë liri të plotë për të zgjedhur atë që u duhet, duke përfituar nga ofertat më të mira në treg për çdo kategori, nga elektroshtëpiaket tek pajisjet e teknologjisë së fundit, përfshirë, televizorë, telefona e laptopë.
“Fushata ‘Gjithçka me Ulje’ është një nga momentet për të mos u humbur në Globe. Ajo përfaqëson filozofinë tonë të kursimit të vërtetë dhe transparencës me klientin. Në këtë periudhë, gjithcka është me ulje TV, lavatriçe, frigoriferë, fshesa, telefona, laptopë çdo produkt që klienti kërkon. Në këtë fushatë “Gjithcka është me Ulje”, të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla deri në 50% ulje, deri në 40% për IT & Mobile dhe deri në 62% për televizorët. Synimi ynë është t’i japim konsumatorit liri zgjedhje dhe ofertat më të mira në treg. Televizori Hisense 65”, 4K, me 5 vite garanci, vjen me 49% ulje, nga 77,900 lekë në vetëm 39,900 lekë! Për gatim më të shëndetshëm, kemi fritezën me ajër Electrolux, me 8 programe, që mundëson gatim me deri në 90% më pak yndyrë dhe 50% më pak kalori, për vetëm 8,990 lekë! Ndërsa furra Electrolux, 65 litra, me 7 programe dhe 5 vite garanci, vjen për vetëm 22,990 lekë! Dhe këto janë vetëm disa nga ofertat që ju presin! Në Globe synojmë t’u ofrojmë klientëve produkte cilësore, më shumë zgjedhje dhe ulje sa më të leverdisshme. Gjithçka që ju duhet, sa ju duhet, me ulje! Sot është momenti për të përfituar!, tha drejtorja e marketingut në Globe, Evisa Muho.
Fushata “Gjithcka me Ulje” vazhdon deri më 14 Nëntor! Perfitoni nga ofertat në të gjitha dyqanet Globe dhe online.
/tvklan.al