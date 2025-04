Këtë të martë në emisionin “Opinion” në Tv Klan ishin të ftuar përfaqësuesit e Nismës Shqipëria Bëhet, e cila garon në zgjedhjet e 11 Majit.

Pano Soko teksa fliste për ekonominë, vuri një bast me gazetarin dhe drejtuesin e emisionit “Opinion”, Blendi Fevziu. Ai tha se nëse skema ultrasubvencionuese dhe agresive e ekonomisë nuk funksionon do të ikë emigrant.

Basti u vu në studio dhe ai që e preu zyrtarisht atë ishte kryeredaktori i lajmeve në Tv Klan, gazetari Fatos Hakorja.

Blendi Fevziu: Ekonomia shqiptare është një makinë që ecën maksimumi me 180 kilometra në orë, ti do t’i nxjerrësh 300. O do pëlcasë, o do përplaset.

Pano Soko: Unë them do ta lëshojmë dhe unë vë bast këtu personalisht që nëse politika ultrasubvencionuese, agresive e ekonomisë nuk funksionon, mua nuk do më shohësh më jo në Shqipëri…

Blendi Fevziu: Hajde vëre bastin këtu. Çohu Fatos vëre bastin.

Pano Soko: Nëse nuk prodhojmë 5 miliardë euro ekonomi për 2 vitet e para, mua jo këtu, por mua nuk do më gjesh më në Tiranë.

Blendi Fevziu: Do ikësh emigrant.

Pano Soko: Do iki emigrant. Ky është basti./tvklan.al