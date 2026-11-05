05 nëntor 2026- Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, deklaroi se ka zhvilluar bisedime të detajuara me të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në prag të samitit trepalësh të 10-11 nëntorit në Abu Dhabi, i cili synon t’i japë fund luftës në Ukrainë.
Biseda zgjati një orë e gjysmë dhe u përqendrua te përgatitjet për takimin mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, bëri të ditur Zelensky në një deklaratë të publikuar në platformën X, mbrëmjen e së mërkurës.
Paralelisht, në Bruksel u zhvillua një takim i rëndësishëm për rimëkëmbjen e Ukrainës pas luftës, ku morën pjesë përfaqësues të SHBA-ve, Ukrainës, Bashkimit Evropian, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, NATO-s, Bankës Botërore dhe komunitetit ndërkombëtar të biznesit.
“Një tjetër takim do të zhvillohet nesër në Bruksel për garancitë e sigurisë për Ukrainën. Negociatat duhet të ecin me ritëm të plotë, në mënyrë që kjo luftë të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur”, deklaroi Zelensky.
Ai theksoi se Ukraina është e gatshme të ndërmarrë hapat e nevojshëm dhe se i ka paraqitur palës amerikane propozimet e saj.
Një nga prioritetet kryesore të diskutimeve, sipas presidentit ukrainas, është sigurimi i mbështetjes së mëtejshme për mbrojtjen ajrore të vendit.
Kievi ka nevojë për raketa interceptuese për sistemet Patriot, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga sulmet ruse. Zelensky nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vijimit të bashkëpunimit dypalësh me SHBA-në në çdo fushë.
“Kjo vlen veçanërisht për formatin e marrëveshjes për dronët. Ukraina është mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara për mbështetjen ndaj pavarësisë së saj, popullit tonë dhe përpjekjeve diplomatike. Paqja nuk ka alternativë dhe garancitë e sigurisë pas luftës duhet të jenë vërtet të pathyeshme”, shtoi ai.
Deklaratat e Zelenskyt erdhën në përfundim të një vizite dyditore në Gjermani, ku në Berlin zhvilloi takime me kancelarin Friedrich Merz, presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe ministrin e Jashtëm Boris Pistorius.
Më herët gjatë kësaj jave, Witkoff njoftoi se Uashingtoni do të ndërmjetësojë negociatat e nivelit të punës mes Ukrainës dhe Rusisë, më 10-11 nëntor në Abu Dhabi.
Sipas tij, diskutimet do të përqendrohen te “marrëveshjet e sigurisë pas luftës, ulja e tensioneve, përpjekjet humanitare dhe hapat e mëtejshëm drejt paqes”.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan raundin e fundit të negociatave të ndërmjetësuara nga SHBA-ja më herët këtë vit. Bisedimet u zhvilluan në tre raunde, më 23-24 janar, 4-5 shkurt dhe 17-18 shkurt.
Dy raundet e para u mbajtën në Abu Dhabi, ndërsa raundi i tretë u zhvillua në Gjenevë.
/tvklan.al