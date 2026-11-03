Dita e martë do të mbetet nën ndikimin e vranësirave të shpeshta në të gjithë territorin, ku herë pas here do të pësojnë zhvillim, duke gjeneruar rrebeshe shiu në ultësirën perëndimore, si edhe reshje dëbore në zonat e thella malore.
Parashikohet që orët e pasdites të vijojnë me vranësira dhe reshje të dendura shiu e dëbore në zonat jugore-juglindore, ndërsa veriu dhe qendra do të kenë reshje në sasi më të pakta.
Orët e mbrëmjes do të përmirësojnë dukshëm kushtet atmosferike në të gjithë vendin.
Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në vlerat maksimale, duke u luhatur nga 3°C, temperatura më e ulët e shënuar në Bulqizë, deri në 20°C, që do të jetë vlera maksimale në rang territori.
Era do të fryjë deri e fortë, me shpejtësi mbi 45 km/h, nga drejtimi verilindor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 3 ballë.
/tvklan.al