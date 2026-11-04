Zvicra ka hequr nga lista e sanksioneve kundër Rusisë, për shkak të luftës në Ukrainë, oligarkun ruso-uzbek Alisher Usmanov, 73 vjeç, duke ndjekur kështu vendimin e Bashkimit Evropian. Sipas një dokumenti të publikuar më 4 nëntor 2026 nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike të Zvicrës dhe siguruar nga gazeta italiane “Corriere della Sera”, emri i Usmanov është fshirë nga lista e personave të sanksionuar.
Usmanov, i cili drejton grupin USM, zotëronte interesa të rëndësishme në industrinë e çelikut, miniera, bakër, çimento, telekomunikacion dhe sektorin dixhital. Kur u vendosën sanksionet në vitin 2022, ai u cilësua si një nga biznesmenët më me ndikim dhe më të afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas arsyetimit të atëhershëm, kompanitë e tij siguronin të ardhura të konsiderueshme për shtetin rus, duke e bërë atë një figurë të rëndësishme për ekonominë e vendit.
Dokumenti përmendte gjithashtu lidhjet e tij me ish-presidentin dhe ish-kryeministrin rus Dmitry Medvedev, i cili dyshohet se kishte përdorur rezidenca luksoze nën kontrollin e Usmanov. Në listën e arsyeve për vendosjen e sanksioneve ishte edhe pronësia e gazetës “Kommersant”, e cila, pas kalimit në duart e tij, kishte marrë një linjë editoriale dukshëm proqeveritare.
Nga lista e sanksioneve zvicerane është hequr edhe biznesmeni miliarder ruso-izraelit Mikhail Fridman, 62 vjeç, i lindur në Lviv të Ukrainës. Ai është bashkëthemelues i grupit “Alfa”, një nga konglomeratet më të mëdha private në Rusi, me aktivitete në sektorin bankar, sigurime, tregti me pakicë dhe infrastrukturë.
Fridman konsiderohet një nga njerëzit më të pasur në Rusi. Në vitin 2022, kur Bashkimi Evropian vendosi sanksionet, të cilat më pas u miratuan edhe nga Zvicra, ai u akuzua se kishte përfituar nga sistemi ekonomik rus dhe se kishte mbështetur financiarisht këtë sistem, duke pasur gjithashtu lidhje me qarqe pranë Kremlinit.
Pas këtyre vendimeve, për të dy biznesmenët sanksionet në Evropë mbeten në fuqi vetëm në Mbretërinë e Bashkuar.
/tvklan.al