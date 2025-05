Pak ditë pasi i kërkoi KQZ-së dhe SPAK-ut të hetojë urgjentisht parregullsitë e verifikuara nga DHL-ja në shpërndarjen e zarfeve të fletëve të votimit, Partia Demokratike ka denoncuar me emra persona të cilët sipas saj në shkelje të ligjit po manipulojnë vullnetin e emigrantëve në zgjedhjet e 11 Majit.

“Një zonjë që punon në ambasadën në Romë, shkon e mbledh zarfet dhe i dorëzon zarfet në mënyrë antiligjore. Quhet Marjeta Mikeli. Kemi informacione që marrin makina me qira dhe i çojnë në Greqi për të mbledhur votat. Një ish-kryetar i komunës së Çarshovës, që tani është në Bashkinë e Përmetit, Veli Mehmeti i japin një shumë financiare dhe pastaj ua plotëson vetë fletën e votimit”, tha Jozefina Topalli, drejtuese politike e PD-së për diasporën.

Demokratët ripërsëritën thirrjen në adresë të KQZ-së e SPAK-ut, teksa thanë se situata po degradon kryesisht në Greqi ku zarfet po lihen në pika bastesh.

“I dimë kush i merr në Kretë, që ka organizatën e Partisë Socialiste atje dhe shet mend edhe në Facebook që mbledh zarfat e emigrantëve. E dimë kush e bën në Paros, e dimë kush e bën në Athinë. Ia përcjellim me baza ditore SPAK-ut, me emra. Ftohet SPAK-u, të zgjohet nga letargjia, të bashkëpunojë me partnerët dhe të marrë masat që këta banditë zgjedhorë të vihen para përgjegjësisë”, tha Ivi Kaso.

Kur na ndajnë 6 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të 11 Majit, Partia Demokratike i ka bërë thirrje emigrantëve që të denoncojnë çdo rast të shkeljes së ligjit në polici ose në platformën PER.

Tv Klan