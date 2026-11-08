Reshjet e dendura të shiut dhe erërat e forta kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në Rripin e Gazës, duke dëmtuar dhjetëra mijëra çadra dhe strehime të improvizuara, ku jetojnë palestinezët e zhvendosur nga lufta.
Stuhia e fundit, e cila ka goditur territorin që prej mbrëmjes së të premtes, ka përkeqësuar më tej kushtet e jetesës për familjet që prej muajsh përballen me mungesën e strehimit dhe ndihmave humanitare. Sipas Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza, rreth 70 mijë çadra janë përmbytur, ndërsa dhjetëra mure janë shembur si pasojë e reshjeve dhe erërave të forta.
Gazetari i Al Jazeera-s, Ibrahim al-Khalili, raportoi nga qyteti i Gazës se shumë prej çadrave ku janë strehuar familjet nuk ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme ndaj kushteve të vështira atmosferike. Ai tha se stuhia shkatërroi brenda pak orësh strehimet, që familjet ishin përpjekur t’i përforconin prej ditësh. Dyshekë, jastëkë dhe rroba janë lagur nga uji, ndërsa rreth 400 mijë palestinezë të zhvendosur ndodhen në zona që konsiderohen veçanërisht të rrezikuara nga përmbytjet e tjera. Ndërkohë, nga Deir el-Balah, në Gazën qendrore, raportohet se familjet të cilave u janë përmbytur ‘banesat’, nuk kanë marrë ndihma ushqimore që prej mëngjesit të së shtunës.
Përmasat e dëmeve vlerësohen në rreth 3 milionë dollarë, sipas autoriteteve në Gaza. Mbrojtja Civile bëri të ditur se ka marrë të paktën 1,500 telefonata për ndihmë emergjente, ndërsa paralajmëroi se më shumë se 2,000 ndërtesa rrezikojnë të shemben.
Sipas të njëjtit institucion, nevojiten të paktën 300 mijë çadra për t’u siguruar strehim të përshtatshëm personave të zhvendosur që janë prekur nga moti i keq. Përfaqësuesi special i UNICEF-it në Palestinë, Jonathan Veitch, deklaroi se shumica e popullsisë po jeton në kushte të tmerrshme dhe bëri thirrje për më shumë fonde dhe ndihma humanitare.
Situata vjen në një kohë kur Gaza vijon të përballet me një krizë të rëndë humanitare, ndërsa kufizimet izraelite ndaj furnizimeve me ndihma, materiale për strehim dhe mjete për rindërtim kanë vështirësuar përpjekjet e organizatave humanitare.
Lufta e nisur më 7 tetor 2023 ka shkatërruar një pjesë të madhe të banesave dhe infrastrukturës së territorit. Sipas shifrave të raportuara në artikull, më shumë se 74,640 palestinezë janë vrarë që prej fillimit të luftës, ndërsa të paktën 1,610 të tjerë kanë humbur jetën që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në tetor 2025. Ndërkohë, reshjet e fundit kanë shtuar edhe më shumë vështirësitë për mijëra familje që kanë mbetur pa një strehë të sigurt.
/tvklan.al