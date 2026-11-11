Dritan Mehmeti është zyrtarizuar si trajneri i ri i skuadrës së Pogradecit në Kategorinë e Parë.
Tekniku kryeqytetas është prezantuar menjëherë në ambientet e klubit liqenor dhe ka nisur punën me ekipin për të përgatitur ndeshjet e radhës.
Mehmeti merr drejtimin pas largimit të Emiljano Çelës, i cili dha dorëheqjen pas fitores me Besëlidhjen. Kjo fitore erdhi pas një serie negative prej katër ndeshjesh pa sukses për juglindorët.
Çela e mbylli aventurën e tij me ekipin në vendin e pestë me 17 pikë, pa arritur të përmbushë pritshmëritë e drejtuesve për ngjitjen në elitë, pavarësisht investimeve të mëdha të bëra në dy sezonet e fundit.
Ardhja e Mehmetit shihet si një garanci për liqenorët, duke pasur parasysh bagazhin e tij të pasur dhe përvojën në drejtimin e skuadrave me peshë në futbollin shqiptar, si Partizani dhe Dinamo.
Detyra kryesore e trajnerit të ri do të jetë ngushtimi i diferencës prej 4 pikësh me Ilirinë kryesuese dhe rikthimi i Pogradecit në rrugën e duhur drejt objektivit madhor, ngjitjes në elitë.
/tvklan.al