” Pro Business” një emision nga Oljana Maloku në Tv Klan.’
Pijet “Made in Albania” që synojnë tregjet ndërkombëtare
Në malësitë e Përmetit, familja Jashari ka ndërtuar një sipërmarrje që ndërthur 15 hektarë vreshta, teknologjinë moderne të përpunimit dhe krijimin e markave shqiptare të pijeve. Pas më shumë se 60 vitesh larg vendlindjes, z. Habib Jashari u rikthye në Gosnisht për të investuar në tokën ku u rrit. Sot, Distileria Gosnisht synon të çojë produktet e saj në tregjet evropiane dhe më gjerë.
Në një prej zonave malore të Përmetit, aty ku natyra dhe tradita krijojnë një peizazh të veçantë, po zhvillohet një histori sipërmarrjeje që synon të kapërcejë kufijtë e Shqipërisë. Në fshatin Gosnisht, rreth 9 kilometra larg Përmetit dhe 1 000 metra mbi nivelin e detit, familja Jashari ka ngritur një aktivitet që bashkon vreshtarinë, teknologjinë moderne dhe prodhimin e pijeve alkoolike.
Ajo që sot përfaqëson një investim të rëndësishëm bujqësor dhe industrial, 12 vite më parë nisi në një realitet krejt tjetër. Gosnishti ishte një fshat me pak banorë, toka të lëna djerrë dhe mundësi të kufizuara ekonomike. Në këtë situatë, Habib Jashari, pas një karriere të gjatë profesionale në Tiranë, vendosi të rikthehej në vendlindje dhe të investonte në tokën ku kishte kaluar fëmijërinë.
I larguar nga Gosnishti në moshën gjashtëvjeçare, ai u kthye pas më shumë se gjashtë dekadash, fillimisht për një qëndrim të shkurtër pushimi. Por vizita 10–15-ditore u shndërrua në një projekt që vazhdon prej vitesh.
Jashari tregon se gjeti një fshat të braktisur, të mbuluar nga ferrat dhe me banorë që shihnin largimin drejt Tiranës si alternativën e vetme. Kjo pamje e shtyu të investonte në rikthimin e aktivitetit ekonomik në zonë dhe t’i jepte Gosnishtit një identitet të ri përmes prodhimit vendas.
Sipërmarrja është kthyer në një biznes familjar, ku janë përfshirë edhe fëmijët e tij. Habib Jashari shprehet se e sheh me kënaqësi vazhdimësinë e aktivitetit nga brezi i ri, veçanërisht përkushtimin e të birit, i cili studion zhvillimet shkencore dhe teknologjitë e reja në fushën e prodhimit të pijeve alkoolike.
15 hektarë vreshta dhe varietete të përzgjedhura për cilësi
Një nga investimet kryesore të familjes Jashari është ngritja e 15 hektarëve me vreshta, ku kultivohen varietete të ndryshme rrushi, përfshirë Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Debinë dhe Müller-Thurgau.
Përzgjedhja e varieteteve është bërë në bazë të studimit të tokës, relievit dhe kushteve klimatike të zonës, me kontributin e specialistit të vreshtarisë, profesor Petraq Sotiri. Pozicioni gjeografik, në lartësinë rreth 1 000 metra mbi nivelin e detit, dhe diferencat mes temperaturave të ditës dhe natës ndikojnë në zhvillimin dhe cilësinë e rrushit.
Familja synon të kufizojë sa më shumë përdorimin e preparateve për mbrojtjen e bimëve, duke i dhënë përparësi cilësisë së rrushit.
Aktualisht, rendimenti arrin deri në rreth 150 kuintalë për hektar.
Nga fermentimi te distilimi: teknologji gjermane dhe italiane
Përtej vreshtave, një tjetër hallkë e rëndësishme e investimit është infrastruktura industriale. Distileria Gosnisht është pajisur me makineri dhe teknologji të importuara kryesisht nga Gjermania dhe Italia, të cilat mundësojnë kontrollin e proceseve të fermentimit, distilimit, filtrimit dhe stabilizimit.
Sipas investitorit, vlera e përgjithshme e investimit në distileri arrin mbi 10 milionë euro. Vetëm një nga pajisjet kryesore të linjës së përpunimit ka kushtuar rreth 100 mijë euro.
Në repartin e fermentimit, rrushi i vjelë kalon fillimisht në makineri, ku ndahen frenjat, dhe më pas vendoset në depozita për fermentim. Proceset zhvillohen në kushte të kontrolluara, me temperaturë të monitoruar dhe kujdes të vazhdueshëm për ruajtjen e cilësisë.
Infrastruktura përfshin rreth 42 depozita, ndërsa kapaciteti i parashikuar për prodhimin e xhinit arrin rreth 40 mijë litra. Distileria disponon gjithashtu pajisje të posaçme për përpunimin e alkoolit, pastrimin, filtrimin dhe stabilizimin e produkteve përpara ambalazhimit.
Një nga proceset e rëndësishme është trajtimi në temperatura të ulëta, që ndihmon në largimin e vajrave dhe papastërtive përpara se produkti të kalojë në filtrimin përfundimtar dhe të jetë gati për shishe.
12 vite maturim: ambicia për një produkt që konkurron me pijet më të mira franceze
Një prej projekteve më ambicioze të familjes Jashari është prodhimi i një distilati të veçantë, i cili ka qëndruar për 12 vite në voza lisi të blera në Bordo të Francës.
Habib Jashari thekson se synimi nuk është përdorimi i emërtimit “konjak”, por krijimi i një pijeje që të jetë në gjendje të konkurrojë me produktet më të mira franceze. Projekti është ende në proces maturimi dhe vlerësimi nga specialistët.
Edhe rakia e familjes Jashari po i nënshtrohet një procesi të gjatë maturimi dhe stabilizimi. Sipas investitorit, një pjesë e saj është ruajtur për 11–12 vite përpara se të jetë gati për t’u hedhur në treg.
Drin Gin, AOS Vodka dhe Syth: markat që mbajnë identitetin e Gosnishtit
Ndërsa rakia dhe distilati i vjetër vijojnë proceset e maturimit, produktet me të cilat distileria ka nisur prezantimin në treg janë xhini dhe vodka.
Drin Gin dhe AOS Vodka përfaqësojnë dy prej markave kryesore të krijuara nga familja Jashari. Emrat janë frymëzuar nga dy lumenjtë që lidhen me identitetin gjeografik shqiptar, ndërsa përbërësit e xhinit përfshijnë edhe bimë karakteristike të zonës, si dëllinja dhe halat e bredhit.
Një tjetër produkt është vera e kuqe “Syth”, e prodhuar nga varietetet Pinot Noir dhe Merlot. Emri simbolizon lindjen e diçkaje të re dhe synon të shënojë një kapitull të ri për prodhimin e verës në Gosnisht.
Portofoli përfshin gjithashtu likerin “Kaçka”, të përgatitur me arra të reja të mbledhura në muajin maj, të vendosura në distilat dhe të kombinuara me mjaltë. Një tjetër produkt është likeri “Flladi i Lumturisë”, i frymëzuar nga sherebela e mbledhur në malet e Përmetit. Emri i tij është një dedikim për nënën dhe bashkëshorten e investitorit, të cilat mbajnë emrin Lumturi.
Në zhvillim janë edhe produkte të tjera, përfshirë një pije të quajtur “Kulçumare”, e krijuar në fazën e provave me bazë përbërësit natyrorë të zonës. Ndër markat që familja synon të zhvillojë është edhe “Lis i Art”, një produkt që do të jetë pjesë e portofolit të distilerisë.
Mbështetja nga AZHBR dhe IPARD, pjesë e zhvillimit të investimit
Në rrugëtimin e tij, Habib Jashari vlerëson edhe mbështetjen e përfituar përmes programeve të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR).
Ai bën të ditur se ka aplikuar disa herë dhe ka përfituar mbështetje përmes programeve IPARD I dhe IPARD II. Fondet janë përdorur për ngritjen e vreshtave, blerjen e fidanëve, sistemin e ujitjes dhe pajisjet mekanike që lehtësojnë proceset e punës.
Sipas tij, përgatitja e saktë e dokumentacionit dhe përmbushja e kritereve të aplikimit janë elemente të rëndësishme për përfitimin nga këto skema.
Nga Gosnishti drejt Zvicrës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës
Për familjen Jashari, prodhimi është vetëm një pjesë e sfidës. Një tjetër objektiv është krijimi i një rrjeti të qëndrueshëm shpërndarjeje dhe hyrja në tregje të reja.
Për këtë arsye, familja ka lidhur një marrëveshje ekskluziviteti për shpërndarjen dhe shitjen e produkteve me kompaninë Alkora Distribution. Bashkëpunimi synon të lehtësojë depërtimin në treg dhe t’i japë sipërmarrjes mundësinë të përqendrohet te prodhimi dhe cilësia.
Ndërkohë, sipas Habib Jasharit, janë në proces negociatat për të lidhur kontrata në Zvicër për xhinin dhe vodkën, ndërsa për likerin “Kaçka” synimi është tregu amerikan.
Një tjetër objektiv është plotësimi i certifikimeve të nevojshme për të përmbushur kërkesat e tregjeve evropiane. Për investitorin, certifikimi dhe dokumentimi i cilësisë janë kushte thelbësore për të fituar besimin e konsumatorëve dhe për të konkurruar ndërkombëtarisht.
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Biznesi kundër paketës fiskale 2027: Zekja kërkon lehtësira dhe mbështetje për prodhimin vendas
Dhomat e tregtisë, shoqatat e biznesit dhe përfaqësues të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë kanë kundërshtuar propozimet e Paketës Fiskale 2027, duke kërkuar pezullimin e rritjes së taksave dhe hapjen e konsultimeve me sipërmarrjen. Kryetari i Shoqatës së Manifakturës Shqiptare, Florian Zekja, vlerëson se masat e propozuara nuk i përgjigjen nevojave të ekonomisë dhe rrezikojnë të vështirësojnë më tej klimën e të bërit biznes në vend.
Paketa Fiskale 2027 ka nxitur reagimin e përbashkët të përfaqësuesve të biznesit në Shqipëri. Dhomat e tregtisë, shoqatat e sipërmarrjes, si dhe përfaqësues të sektorëve të fasonerisë dhe manifakturës kanë shprehur kundërshtitë e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara, duke kërkuar rishikimin e masave dhe zhvillimin e konsultimeve të mirëfillta me komunitetin e biznesit.
Sipas Florian Zekjës, kryetar i Shoqatës së Manifakturës Shqiptare, reagimi i përbashkët i organizatave të biznesit është i pazakontë për nga përmasat dhe tregon shqetësimin që kanë krijuar propozimet e reja fiskale.
Ai identifikon dy arsye kryesore për këtë kundërshtim: mungesën e reflektimit ndaj kërkesave të paraqitura më herët nga grupimet e biznesit dhe rritjen e barrës fiskale në një moment kur, sipas tij, ekonomia ka nevojë për masa mbështetëse dhe lehtësira për sipërmarrjen.
Zekja: Ekonomia ka nevojë për lehtësira, jo për rritje taksash
Përfaqësuesit e biznesit kërkojnë që politikat fiskale të marrin në konsideratë vështirësitë me të cilat përballen sipërmarrjet, veçanërisht sektorët prodhues dhe eksportues. Zekja thekson se gjatë vitit të kaluar janë zhvilluar diskutime me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave, ku Shoqata e Manifakturës Shqiptare ka paraqitur propozime konkrete për përmirësimin e kushteve të sektorit.
Sipas tij, në këto diskutime ishte lënë hapur mundësia që disa prej kërkesave të biznesit të rishikoheshin gjatë përgatitjes së paketës së re fiskale. Megjithatë, propozimet e paraqitura nuk kanë reflektuar pritshmëritë e sipërmarrjeve.
Një tjetër shqetësim lidhet me ecurinë e ekonomisë. Zekja vlerëson se rritja reale ekonomike gjatë vitit 2024, vitit 2025 dhe gjashtëmujorit të parë të vitit 2026 ka qenë rreth 1.5%, një nivel që, sipas tij, mbetet i ulët për nevojat e zhvillimit të vendit.
Ai argumenton se një pjesë e rritjes së raportuar është ndikuar nga rritja e pagave në administratën publike dhe performanca e të ardhurave nga tatimet dhe doganat, ndërsa biznesi prodhues nuk ka përfituar mbështetjen e nevojshme për të rritur kapacitetet dhe konkurrueshmërinë.
Sipas Zekjës, kjo situatë bëhet edhe më e rëndësishme në kushtet kur Shqipëria synon integrimin në Bashkimin Evropian dhe bizneset duhet të përgatiten për përafrimin me standardet dhe kërkesat e tregut evropian. Për këtë arsye, ai kërkon politika që nxisin prodhimin, investimet dhe aftësinë konkurruese të sipërmarrjeve, në vend të masave që rrisin kostot e tyre.
Rënia e eksporteve, shqetësim për sektorin prodhues
Një nga çështjet që Zekja e konsideron veçanërisht shqetësuese është ecuria e eksporteve shqiptare. Sipas tij, që nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2023, eksportet kanë shënuar rënie, duke e bërë të domosdoshme ndërmarrjen e masave për të ndryshuar këtë tendencë.
Kryetari i Shoqatës së Manifakturës Shqiptare nënvizon se ekonomia ka nevojë të mbështesë më shumë prodhimin vendas dhe të rrisë vlerën e shtuar të produkteve shqiptare. Kjo do të ndihmonte jo vetëm në përmirësimin e pozicionit të eksporteve, por edhe në forcimin e qëndrueshmërisë së ekonomisë përballë luhatjeve të tregjeve ndërkombëtare dhe krizave të ndryshme.
Sipas tij, një ekonomi që mbështetet në masë të madhe te importet është më e ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme. Për këtë arsye, politikat ekonomike duhet të krijojnë kushte më të favorshme për prodhuesit vendas dhe të nxisin zhvillimin e sektorëve që kontribuojnë në eksporte.
Biznesi kërkon rishikimin e paketës në bashkëpunim me ligjvënësit
Përfaqësuesit e sipërmarrjes nuk janë mjaftuar vetëm me deklarimin publik të kundërshtive. Sipas Zekjës, krahas propozimeve të paraqitura më herët, Shoqata e Manifakturës Shqiptare po zhvillon kontakte me grupet parlamentare dhe deputetë të forcave të ndryshme politike, me synimin që kërkesat e biznesit të merren në konsideratë gjatë diskutimit të Paketës Fiskale 2027.
Ai thekson se kjo përpjekje do të vijojë deri në fazën përfundimtare të miratimit të paketës, me synimin për të bindur vendimmarrësit se propozimet aktuale nuk i përgjigjen nevojave të ekonomisë shqiptare.
Ndërkohë, një tjetër shqetësim për sipërmarrjet lidhet me afatin e zbatimit të ndryshimeve fiskale. Sipas parashikimeve të bëra publike në materialin e reportazhit, masat e reja pritet të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027, duke u lënë bizneseve pak kohë për t’u përgatitur dhe pa parashikuar periudha kalimtare.
Përfaqësuesit e biznesit kërkojnë që vendimmarrja të shoqërohet me konsultim real dhe të marrë në konsideratë kushtet në të cilat operojnë sipërmarrjet. Sipas tyre, mbështetja e prodhimit vendas, nxitja e eksporteve dhe krijimi i një klime më të favorshme për investimet janë elemente thelbësore për zhvillimin ekonomik të vendit.
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Paketa Fiskale 2027, Gjokutaj: Ndryshimet rrezikojnë të rrisin barrën mbi bizneset dhe konsumatorët
Paketa Fiskale 2027, e propozuar nga qeveria shqiptare, ishte në fokus të pjesës së dytë të emisionit “Pro Business” në TV Klan, ku u trajtuan ndryshimet e parashikuara në sistemin e taksave, ndikimi i tyre te bizneset dhe konsumatorët, si dhe pasojat e mundshme për ekonominë shqiptare.
Eksperti i ekonomisë Eduart Gjokutaj, përfaqësues i “ALTAX”, analizoi disa prej masave kryesore të paketës fiskale, duke vënë në dukje se ndryshimet e propozuara kërkojnë më shumë konsultim me komunitetin e biznesit, analizë të ndikimit ekonomik dhe një periudhë të përshtatshme për zbatimin e tyre.
Një nga çështjet më të diskutuara është ndryshimi i tatimit mbi pagat, veçanërisht për të ardhurat mbi 700 mijë lekë. Sipas Gjokutajt, edhe pse kjo kategori përbën një pjesë të vogël të të punësuarve, taksimi më i lartë mund të ndikojë në vendimmarrjen e profesionistëve të kualifikuar dhe të nxisë largimin e tyre drejt vendeve me regjime fiskale më të favorshme, si Kosova apo shtete të tjera.
Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me uljen e pragut të regjistrimit të detyrueshëm në TVSH, nga 10 milionë në 5 milionë lekë xhiro vjetore. Kjo masë pritet të prekë drejtpërdrejt bizneset e vogla, duke rritur numrin e subjekteve që do të përfshihen në skemën e TVSH-së.
Sipas ekspertit, ndryshime të tilla duhet të analizohen në raport me kapacitetet financiare të bizneseve dhe klimën aktuale të të bërit biznes.
Gjatë analizës u ndal edhe te rritja e normës standarde të TVSH-së nga 20% në 21%. Gjokutaj argumentoi se kjo rritje mund të përcillet në çmimet e mallrave dhe shërbimeve, duke ndikuar në zinxhirin e kostove të bizneseve dhe, në fund, te konsumatori. Sipas tij, efekti real i masave fiskale duhet vlerësuar në tërësi, duke marrë në konsideratë nivelin e formalizimit të ekonomisë dhe shkallën e zbatimit të detyrimeve tatimore.
Në këtë kontekst, u diskutua edhe ulja e TVSH-së për 54 produkte të shportës së ushqimeve bazë, nga 20% në 6%. Megjithëse kjo masë synon të lehtësojë shpenzimet e familjeve, eksperti vlerësoi se ndikimi pozitiv në çmimet përfundimtare mund të jetë i kufizuar, nëse nuk shoqërohet me masa të tjera që adresojnë kostot e bizneseve, përfshirë taksat vendore dhe çmimin e energjisë.
Një vëmendje e veçantë iu kushtua edhe sektorit të turizmit, ku parashikohet rritja e TVSH-së për akomodimin turistik nga 6% në 10%. Sipas Gjokutajt, kjo masë duhet të shqyrtohet në raport me realitetin financiar të operatorëve turistikë, pasi sektori përballet me luhatje të kërkesës, pasiguri në fluksin e vizitorëve dhe kosto të ndryshme operacionale. Ai paralajmëroi se ndryshimet e shpeshta dhe të pakonsultuara mund ta bëjnë sistemin fiskal më kompleks dhe të krijojnë hapësira për informalitet apo shmangie tatimore.
Në analizën e tij, eksperti u ndal edhe te rritja e tatimit mbi dividendin nga 8% në 15%, duke e konsideruar taksimin e kapitalit një çështje që lidhet me barazinë tatimore. Megjithatë, ai theksoi se bizneset dhe individët që preken nga këto ndryshime duhet të kenë kohën e nevojshme për t’u përshtatur dhe për të marrë vendime financiare të informuara.
Në përfundim, Eduart Gjokutaj vlerësoi se një nga problematikat kryesore të Paketës Fiskale 2027 është mungesa e parashikueshmërisë dhe e konsultimit të mjaftueshëm me biznesin.
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/tvklan.al