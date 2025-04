Struktura e Hekurudhës Tiranë-Rinas-Durrës po shkon drejt përfundimit pas më shumë se 3 vitesh punime, që nisën në fillim të vitit 2022 me çmontimin e linjës së vjetër.

“Punimet për hekurudhën Tiranë-Durrës, që përfshin edhe degëzimin drejt Rinasit kanë arritur në 90%. Aktualisht po punohet në trupin hekurudhor, i cili pritet të përfundojë në fund të muajit Maj.”

Janë përfunduar 30 km të linjës, ndërsa kanë mbetur edhe 3 kilometra nga Kashari drejt terminalit publik të autobusëve tek kthesa e Kamzës.

“Kemi edhe 3 kilometra për të punuar mbi strukturë, deri në fund të Majit parashikohet që të mbarojë çdo gjë sipër strukturës, me ballastin, shinat, traversat, sinjalistikën”, u shpreh Ergys Verdho, administrator i Hekurudhës shqiptare.

Ndërkohë ka nisur edhe puna për ndërtimin e 8 stacioneve të reja, të cilat pritet të përfundojnë në fund të këtij viti, së bashku me sinjalistikën dhe telekomunikacionin.

“Pastaj fillojmë me procedurën 4 mujore të kondicionimit të linjës dhe paraturave, pasi të mbarojë dhe kolaodimi, atëherë mund të nisë operimi i linjës Tiranë-Durrës, Kashar-Rinas në 6-mujorin e dytë të vitit 2026”, shpjegoi ai.

Treni do të jetë elektrik. Udhëtimi nga Tirana në Durrës do të zgjasë 22 minuta, ndërsa linja Tiranë-Rinas do të përshkohet për 12 minuta.

“Ajo firmë që do vijë të operojë do ketë edhe trenat, që janë minimumi 3, maksimumi 7 trena, kjo varet nga fluksi i trafikut që do ketë linja. Përshembull linja Tiranë-Rinas do ketë fluks të lartë. Do shihet trafiku që do ketë.”

Mospasja e një linje hekurudhore prej vitesh u ka mohuar qytetarëve një alternativë transporti, ndërkohë që makinistët me mbi 40 vite përvojë janë ende aty për të bërë diferencën.

“Kam mbi 40 vite makinist, punimet po ecin me ritme te ngadalta”, tha një makinist.

Po pse ka vonuar kaq shumë përfundimi i kësaj hekurudhe?

“Gjithë këto janë vonesa prej të mos pasurit një projekt për komunitetitn europian. Ne kemi shkuar për kredi shtesë për stacionet që nuk ishin më parë. E gjithë kjo sakrificë është bërë një mesim për çdo kontratë tjetër”, sqaroi Verdho.

Sa i përket shtrirjes së linjës deri në qendër të kryeqytetit, pranë ish-stacionit hekurudhor, ka mbaruar faza e projektimit.

“Gjurma e 4 kilometrave të fundit nga terminalit deri te ish-stacioni, ka mbaruar fazat e projektimit, presim vetëm buxhetimin e këtij projekti për të nisur punimet, mbarojnë shpejt se janë 4 km”, theksoi ai.

Nga Durrësi deri tek terminali i transportit publik do të ketë 8 stacione. Me zgjerimin e linjës deri tek kryqëzimi i rrugës “Jordan Misja”-Bulevardi i Ri, numri total i stacioneve do të shkojë në 11. Kostot e këtij projekti arrijnë në rreth 154 milionë Euro.

