#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Nis plazhi – çelet sezoni turistik në bregdetin shqiptar

Në pjesën e parë të programit për ditën e sotme do të ndalemi në fakt tek turizmi. Duket se Shqipëria tashmë është gati për të nisur sezonin e ri turistik pasi fundjava që lamë në të gjitha vendet bregdetare ka qenë e mbushur me pushuen vendas e turistë të huaj. Ndërkohë zyrtarisht ka qenë Himara, e cila ka çelur sezonin me një sërë aktivitetesh gjatë fundjavës. Por për të folur më gjatë se çfarë të presim nga ky sezon i ri turistik, sa gati jemi, do të diskutojmë me të ftuarit në studio…

”Luftëtarë dhe artistë”- Shpirti krijues i dëshmorëve në një ekspozitë unike

Do të vijojmë programin duke përkujtuar sot një datë mjaft të rëndësishme për Kombin shqiptar, pikërisht ditën e Dëshmorëve të Atdheut. 5 Maji është shpallur Dita e Dëshmorëve, pasi më 5 Maj 1942 u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Në statusin e Dëshmorit të Atdheut përfshihen dëshmorët e të gjitha periudhave historike, madje edhe të rënët në vitet 1997-1999, në Shqipëri dhe në Luftën Çlirimtare të Kosovës. Sot në fakt do të flasim për një ekspozitë të veçantë, e cila pati çeljen e saj më 25 Nëntor të vitit të kaluar në kuadër të 80-Vjetorit të Çlirimit. Kjo ekspozitë me titull “Luftëtarë dhe Artistë” kishte në fokus vizatime dhe tregimin e një anë artistike të panjohur të dëshmorëve, të cilët jo vetëm luftuan por kishin dhe një shpirt artistik, duke përmendur këtu vizatime të vetë Qemal Stafës, Vojo Kushit ,Gjik Kuqali, Kristaq e Margarita Tutulani, Jordan Misja eshumë të tjerë. Për të folur për këto vizatime, për këtë anë tjetër të dëshmorëve kemi në studio kuratorin e saj, gazetarin Mehmet Gëzhilli.

Horoskopi/ Meri Shehu bën renditjen e shenjave pë muajin Maj

Muaji Maj ka vetëm pak ditë që ka nisur, e patjetër që nuk mund të mungojë në këtë fillim jave

renditja ekskluzive që bën për ne astrologia jonë Meri Shehu.