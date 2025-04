Sektori i turizmit është një nga sektorët më kryesorë në vendin tonë. Në prag të zgjedhjeve të 11 Majit, Shoqata e Turizmit i ka parashtruar disa kërkesa kryesore partive poltike për të përmirësuar cilësinë në këtë sektor.

“E para formalizimi i tregut që është një problem kryesorë. E dyta subvencionimi i punonjësve të turizmit, të paktën katër javë, të paktën nga praktikat rajonale, praktikë, e cila pa këtë është e kot që të kërkojë Kryeministri të kthehen punonjësit që punojnë në sektorin e turizmit në Shqipëri. Për 5 muaj vijnë 65% e të gjithë turistëve, pra pa një turizëm gjithë-vjetor dhe pa punonjës të kualifikuar ne nuk mund të kemi dot një turizëm me standarde të larta dhe cilësorë ashtu siç e kërkon sot koha”, tha Zak Topuzi.

Sipas kryetarit të Shoqatës së Turizmit, Zak Topuzi, një tjetër kërkesë e tyre ka të bëjë me sistemin e pagesave, i cili duhet të ndryshojë sepse nuk lejon lënien e bakshishit për punonjësit e shërbimit.

“Turizmi është shërbim dhe duke qenë se të huajt nuk mbajnë Lekë cash (Lekë në dorë) sistemi nuk ka që bakshishi apo tips siç quhet t’u lihet kamarierëve dhe kjo e bën të pamundur, pasi ai duhet të nxjerri Lekë nga xhepi për t’ja dhënë. Ky është sistemi më i thjeshtë që ekziston nëpërmjet Pos-ve të bankave, i cili duhet të dali jashtë xhiros së subjektit, është një kërkesë minimale. Bankat në takimet që kemi bërë ne me ministrat përkatës, por edhe me shoqatat e bankës. Bankat e kanë gati opsionin, pasi në vendet ku ato kanë origjinën ky është një proces që operohet”, tha Zak Topuzi.

Ndërsa në lidhje me rënien e nurmit të vizitorëve në muajin mars i cili sipas INSTAT ra me 2.7%, ose 15 mijë vizitorë më pak se Marsi i 2024, eksperti thotë se është vetëm efekt i fushtës elektorale dhe nuk do të ndikojë në shifrat vjetore.

