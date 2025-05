“Më 11 Maj votohet për të larguar të korruptuarit nga drejtimi i Shqipërisë”, kështu është shprehur kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, gjatë një takimi me qytetarët e Sarandës.

“Do të përfundoj në burg, është çështje kohe, do ta shikoni. Do të katandisen aq keq sa do të na vijë keq për ta. E keni parë se si përfundojnë, se si qahen pastaj.”

Shehaj thotë se eksponentë të PS duan të mbajnë pushtetin pasi kanë frikë nga drejtësia.

“Duan të përdorin pushtetin për t’u mbrojtur, ata sot kërkojnë votën tuaj. Taulant Balla që ditën që do të humbasi pushtetin politik, Taulanti do të humbasi dhe lirinë.”

Theksoi se programi i Partisë Mundësia synon rritjen ekonomike të vendit si dhe rritjen e punësimit.

“Është e sigurt që ky rrugëtim do të na çojë drejt suksesit, unë jam i bindur për këtë gjë.”

Për Agron Shehajn shqiptarët me votën e tyre duhet të përkrahin ndryshimin në zgjedhjet e 11 Majit, për t’u ndarë përfundimisht nga e shkuara.

Klan News